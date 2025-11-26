Turuncu metalde rekor bekleniyor

  1. Ekonomim
Mercuria, bakır piyasasında rekor fiyatlar ve 2026’da 500 bin tonluk açık beklendiğini açıkladı.

Enerji ve emtia ticaret şirketi Mercuria, bakır piyasalarına ilişkin yeni öngörülerini paylaştı. Şirket, bakır konsantresi ve katot piyasalarında rekor fiyatların henüz görülmediğini ve önümüzdeki dönemde yaşanacağını belirtti.

Mercuria, 2026 yılında bakır konsantresi piyasasında yaklaşık 500 bin tonluk arz açığı oluşacağını öngörüyor. Bu durum, küresel arz-talep dengesinde baskı yaratırken fiyatların yukarı yönlü hareketini destekleyebilir.

Öte yandan şirket, bakır katot piyasasının gelecek yıl dengeli bir görünüme yakın olacağını ifade etti. Bu değerlendirme, konsantre tarafındaki açıkla birlikte bakır piyasasında farklı segmentlerde ayrışan dinamiklere işaret ediyor.

