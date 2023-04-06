UBS altına güveniyor: Fiyatlarda yukarı yönlü revizyon

Credit Suisse'nin yeni sahibi ve İsviçre'nin en büyük bankası UBS, altın fiyatlarına yönelik tahminlerinde yukarı yönlü revizyon gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre UBS, Mart 2023'de sona eren dönem için ortalama altın fiyatını 2.100 dolar/ons seviyesinden 2.200 dolar/ons seviyesine çıkartarak beklentilerinde 100 dolarlık bir yukarı yönlü revizyon gerçekleştirdi.

Resesyon risklerinin arttığını ve hisse senedi piyasasındaki görünümün ise zorlu oludğunu belirten UBS, ABD ekonomisindeki yavaşlama belirginleşirken, yatırımcıların tahvil fırsatlarını değerlendirerek faiz oranlarında zirveye hazırlanmaları gerektiğini belirtti.

Bank Of America'da da beklenti yukarı yönlü

Dünyanın en büyük bankalarından olan Bank of America'ya(BofA) göre de altında yön yukarı. Banka yayımladığı bir raporda ons altın için ilk hedeflerini 2100 dolar belirtti.