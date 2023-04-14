UBS: Gümüş, faiz indirimlerini fiyatlamaya devam edecek

UBS tarafından yayımlanan bir rapora göre, bu yıl yaklaşık yüzde 8.1 artan gümüş fiyatları, zayıflayan dolar ve Silicon Valley Bank ile başlayan finansal kriz sonrası Amerika Merkez Bankası'nın olası bir faiz indirimi kararının etksiyle yüksek kalmaya devam edecek.

UBS stratejisti Dominic Schnider, gümüşün Aralık ayına kadar 29 dolar/ons'a ulaşacağını tahmin ederken, "Gümüş, son zamanların en iyi performans gösteren değerli metali oldu" dedi.

Schnider, piyasanın bu yıl faiz indirimi beklediğini ve bunun değerli metaller için çekiciliği artırabileceğini söylüyor.

Gümüş fiyatları spot piyasada bugün yatay bir seyirle 25,82 dolar/ons'tan işlem görüyor.