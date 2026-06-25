UBS, paladyum fiyatında gerileme bekliyor
UBS, artan hurda arzı ve otomotiv sektöründe zayıflayan talebin etkisiyle küresel paladyum piyasasının bu yıl arz fazlası vereceğini öngördü. Banka, bu görünüm nedeniyle paladyum fiyatlarının önümüzdeki aylarda gerileyebileceğini tahmin etti.
UBS, artan hurda arzı, zayıflayan yatırımcı talebi ve otomotiv katalizörlerinde azalan paladyum tüketiminin etkisiyle küresel paladyum piyasasının bu yıl arz fazlası vermesini bekliyor.
Banka, söz konusu gelişmelerin 2026 yılında yaklaşık 200 bin ons seviyesinde paladyum fazlasına yol açabileceğini öngördü.
Arzın talebi aşacağı beklentisinin fiyatlar üzerinde baskı oluşturacağını belirten UBS, paladyumun önümüzdeki aylarda ons başına 1.100 dolar seviyesine gerileyebileceği tahmininde bulundu.