UBS petrol fiyat tahminlerini yükseltti

UBS, 2026 yılına ilişkin petrol fiyat tahminlerini güncelledi. Banka, 2026 ilk çeyrek için Brent petrolü ortalama fiyat tahminini 71 dolar/varil seviyesine çıkardı. Bu, mart ayında fiyatın yaklaşık 80 dolar/varil seviyesine çıkacağına işaret ediyor.

UBS, 2026 yılı için ortalama fiyat tahminini ise 10 dolar artırılarak 72 dolar/varil olarak belirlendi.

UBS, 2027 için 70 dolar/varil, 2028 için ise 75 dolar/varil seviyeleri korunuyor. Banka, petrol fiyatları için risklerin yapısal olarak daha yüksek risk primi nedeniyle yukarı yönlü olduğunu vurguladı.

Ayrıca, enerji altyapısına yönelik olası saldırıların fiyatları ciddi şekilde etkileyebileceğine dikkat çeken UBS, özellikle Katar LNG tesislerine yönelik muhtemel saldırıların, şiddetine bağlı olarak Brent fiyatını 90 doların üzerine taşıyabileceğini belirtti.