UBS’den bakır ve alüminyuma destek: Endüstriyel metaller öne çıkıyor
UBS, endüstriyel metallerdeki görünümün güçlü kaldığını belirtti. Banka, özellikle bakır ve alüminyumun arz koşulları ile elektrifikasyon ve yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların oluşturduğu talepten destek bulabileceğini değerlendiriyor.
Küresel emtia piyasalarında endüstriyel metaller yeniden öne çıkarken, UBS bu gruptaki fiyat görünümüne ilişkin değerlendirmesini paylaştı. Bankaya göre yapay zeka altyapısı ve elektrifikasyon yatırımları, başta bakır olmak üzere endüstriyel metallere yönelik uzun vadeli talebi destekleyen temel unsurlar arasında bulunuyor.
Bakır ve alüminyum öne çıkıyor
UBS'nin değerlendirmesinde bakır ve alüminyumun arz-talep dengeleri dikkat çekiyor. Banka, bakır piyasasında yapısal arz açığının devam etmesini beklerken, alüminyum tarafında da arz koşullarının piyasayı destekleyebileceğine işaret ediyor.
Yapay zeka ve elektrifikasyon talebi destekliyor
Endüstriyel metallere yönelik talepte yapay zeka altyapısının geliştirilmesi ve elektrifikasyon yatırımları önemli rol oynuyor. UBS, özellikle bakırın elektrik şebekeleri, enerji altyapısı ve yapay zeka yatırımlarıyla bağlantılı uzun vadeli talepten yararlanabileceğini belirtiyor.
Arz kısıtları fiyat görünümünde etkili
UBS'nin değerlendirmesinde endüstriyel metallerde arz tarafındaki kısıtlar da öne çıkıyor. Bankanın daha önceki değerlendirmelerinde bakır ve alüminyum için arz açıklarının fiyatları destekleyebileceği belirtilmişti. Endüstriyel metallerin görünümünde arz koşulları ile yapısal talep birlikte izleniyor.
Emtia piyasasında çeşitlendirme vurgusu
UBS, endüstriyel metallerin yanı sıra geniş emtia piyasasının da enerji dışındaki alanlarda fırsatlar barındırdığını belirtiyor. Banka, emtia piyasalarında ekonomik koşullar, stok seviyeleri ve talep beklentilerine bağlı olarak farklı ürünlerin öne çıkabileceğine dikkat çekiyor.