UBS'den gümüş tahmini: Fiyatın çıkacağı seviyeyi açıkladı

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Gümüşte 80 dolar hedefi

UBS, gümüş fiyatlarının önümüzdeki dönemde yükseliş eğilimini koruyabileceğini belirtti. Bankanın değerlendirmesine göre mali görünümle ilgili endişeler, ABD dolarının uzun vadeli değerine yönelik riskler ve yatırım talebindeki canlılık gümüş fiyatlarını destekleyebilir.

UBS, gümüşün ons fiyatı için Eylül 2027'de 80 dolar seviyesini hedefliyor.

Fiyat hedefleri adım adım yükseliyor

Bankanın projeksiyonları gümüşte kademeli bir yükseliş beklentisine işaret ediyor. Buna göre ons gümüş için hedefler Aralık 2026'da 70 dolar, Mart 2027'de 75 dolar, Haziran 2027'de 75 dolar ve Eylül 2027'de 80 dolar olarak sıralanıyor.

Gümüş, 18 Eylül itibarıyla ons başına yaklaşık 66,50 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

Altın-gümüş ilişkisi güçleniyor

UBS stratejisti Dominic Schnider, altın ile gümüş arasındaki korelasyonun son yılların yüksek seviyelerine yaklaştığına dikkat çekti. Gümüşün sanayi metaline özgü dinamikleri bulunsa da son dönemdeki fiyat hareketlerinin büyük ölçüde altındaki seyri takip ettiğini belirten Schnider, gümüşü "altının daha yüksek betalı versiyonu" olarak nitelendirdi.

Fed politikası fiyatlar üzerinde belirleyici olabilir

Gümüşün görünümündeki en önemli kısa vadeli risklerden biri ABD Merkez Bankası'nın para politikası olarak öne çıkıyor. UBS, daha şahin bir Fed duruşunun ve faiz artışlarının değerli metal üzerinde baskı yaratabileceğini ifade ediyor.

Buna karşın daha yüksek altın fiyatları ve güçlü yatırım talebinin orta ve uzun vadede bu baskıyı sınırlayabileceği değerlendiriliyor.

Yapay zeka ve elektrikli araçlar yeni talep yaratıyor

Gümüş talebinin önemli kaynaklarından biri olan güneş enerjisi sektöründe üreticilerin aynı miktarda enerji üretmek için daha az gümüş kullanmaya yönelmesi talep açısından aşağı yönlü bir unsur oluşturuyor.

Ancak UBS, veri merkezleri, yapay zeka altyapısı, elektrik şebekelerine yönelik yatırımlar ve elektrikli araçlar gibi alanların gümüş için yeni ve güçlü talep kaynakları oluşturabileceğine işaret ediyor. Bu sektörlerdeki büyümenin, güneş enerjisinden kaynaklanabilecek talep kaybını kısmen dengelemesi bekleniyor.

Arzın kısa sürede artırılması kolay değil

Gümüşte fiyat görünümünü destekleyen unsurlardan biri de arz tarafındaki yapısal sınırlamalar. Küresel gümüş üretiminin önemli bölümü doğrudan gümüş madenlerinden değil, kurşun, çinko, bakır ve altın madenciliğinin yan ürünü olarak elde ediliyor.

Bu nedenle gümüş fiyatları yükselse dahi madencilik şirketlerinin kısa sürede üretimi artırarak piyasaya önemli miktarda ek arz sunması kolay görünmüyor.

UBS'nin gümüş senaryosunda yukarı yön öne çıkıyor

UBS, altın-gümüş rasyosunun sürdürülebilir biçimde 70 seviyesinin üzerine çıkması için alanın sınırlı olduğunu değerlendiriyor. Bankanın gümüş fiyatlarına ilişkin olumlu görünümünü tehdit edebilecek başlıca riskler ise daha şahin para politikası, küresel ekonomik büyümede belirgin yavaşlama ve sanayi kaynaklı talebin beklenenden daha sert düşmesi olarak sıralanıyor.

Buna rağmen UBS'nin değerlendirmesi, orta vadede gümüş fiyatları üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğu beklentisine dayanıyor.