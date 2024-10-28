Ünlü bankadan petrol için yeni tahmin

Citi, 2024 yılının dördüncü çeyreği için Brent petrol fiyat tahminini varil başına 74 dolardan 70 dolara düşürdü.

Citi konu ile ilgili değerlendirmesinde, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırının piyasa tarafından petrol arzını etkileyen bir tırmanışa yol açmasını beklemediğini belirtti.

Citi, önceki tahminlerden daha düşük bir jeopolitik risk beklediğini ifade etti.

Petrol fiyatlarında sert düşüş

Petrol fiyatlarında sert düşüş yaşanırken; bu düşüşte İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği hava saldırısının endişe edildiği kadar şiddetli olmaması ve küresel piyasalarda risk algısının azalması etkili oldu. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 4 azalarak 72,55 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,53 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolde teknik olarak 80,03 doların direnç, 71,34 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Cuma günü 75,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu seviyede tutunamayarak, günü 75,55 dolar seviyesinde tamamlamıştı.