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Ünlü bankadan petrol için yıl sonu tahmini

İsviçreli bankacılık devi UBS, Brent petrolünün yıl sonuna kadar 87 dolar civarında kalmasını beklediğini değerlendirdi.

Haber Merkezi
Foreks
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Ünlü bankadan petrol için yıl sonu tahmini
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UBS, OPEC+'nın üretim kısıntısını uzatmasını ve Brent petrolünün yıl sonuna kadar 87 dolar civarında kalmasını beklediklerini bildirdi.

UBS yayımladığı yatırımcı notunda, "Bizim görüşümüze göre, petrol değerli bir jeopolitik hedge olmaya devam ediyor ve yıl sonuna kadar brent ham petrolünün varil başına 87 dolar civarında işlem göreceğini düşünüyoruz. OPEC+'ın mevcut ürün kesintisini en az üç ay daha uzatmasını bekliyoruz" dedi.

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