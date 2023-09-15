Uranyum fiyatları 12 yılın zirvesinde

Nükleer enerji santrallerinin yeniden gözde olmasıyla radyoaktif element uranyumun fiyatı tırmanışa geçti

Sarı kek fiyatları yalnızca geçen ay yüzde 12 artış göstererek pound başına 65,50 dolara ulaştı. Bu, Fukushima felaketinden önce, 2011 yılından bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi.

Fiyat artışı, hükümetlerin, şebekenin dağıtılabilir elektriğe ihtiyaç duyması nedeniyle rüzgar ve güneş enerjisinin işi kendi başlarına yapamayacağını fark etmesiyle, nükleere yönelik duyarlılıktaki değişiklikten kaynaklanıyor.

Dünyanın en büyük ikinci uranyum üreticisi olan Cameco'nun CFO'su Financil Times'a yaptığı açıklamada, "Enerji güvenliğine odaklanmanız ile temiz enerjiye odaklanmanız çarpışıyor" dedi.

Wall Street Journal'ın bir raporunda, yeni nükleer santrallerin faaliyete geçmesi ve eskilerinin ömrünün uzatılması nedeniyle uranyum fiyatlarının yılın başından bu yana yüzde 30 oranında arttı belirtildi.

Fiyat artışı, küresel uranyumun yüzde 5'ini ve Avrupa uranyumunun dörtte birini sağlayan Nijer'deki askeri darbeden sonra son zamanlarda daha da keskinleşti.

Nijer'in yanı sıra, Rusya da dünyanın en büyük uranyum işleyicisi ve aynı zamanda en büyük tedarikçilerinden birisi; Analistler arasında, AB ve ABD'nin Rusya'nın uranyum endüstrisine yaptırım uygulamaya karar verebileceği ve bunun nükleer endüstrinin arz güvenliği üzerinde büyük etkisi olabileceği yönünde korkular var.