Üretim artarken OPEC’te küresel petrol talebi beklentileri düştü

OPEC'in ForeksHaber ile paylaştığı aylık "Petrol Piyasası" raporuna göre, temmuz ayında OPEC'in ham petrol üretimi bir önceki aya 185 bin varil artarak 26 milyon 746 bin varil/gün olarak gerçekti.

OPEC+'nın diğer üyelerinin üretimi ise nisan ayındaki 14,23 milyon varil/gün seviyesinden 14,16 milyon varil/güne düştü.

2024 yılı için küresel petrol talebinde büyüme beklentisini 135 bin varil/gün düşürerek 2,11 milyon varil/güne indiren OPEC, küresel petrol talebinin 104,35 milyon varil/gün olacağını tahmin etti.

OPEC, 2025 yılında küresel petrol talebinin 1,78 milyon varil/gün artarak 106,11 milyon varil/güne yükseleceğini öngördü.

Temmuz ayı raporuna göre OECD ülkelerindeki ticari petrol stokları haziran ayında 14,1 milyon varil azalarak 2 milyar 831 milyon varil oldu. Stoklar geçen yılın aynı dönemine göre 66,8 milyon varil arttı ve son 5 yılın ortalamasının 66,8 milyon varil azaldı.

Haziran ayında OECD stoklarının talebi karşılayabileceği gün sayısı ise 5 yıllık ortalamanın 2,8 gün altında 61,2 gün oldu.

OPEC ve ortaklarının petrol üretimi temmuz ayında arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), üye ülkelerde günlük ham petrol üretiminin temmuz ayında bir önceki aya göre 185 bin gün/varil arttığını bildirdi.

OPEC'in aylık "Petrol Piyasası" raporuna göre, söz konusu ayda üretim 26 milyon 562 bin gün/varilden 26 milyon 746 bin gün/varile yükseldi.

Söz konusu ayda OPEC üyesi olmayan OPEC+ ülkelerinin üretimi 68 bin varil/gün azalarak 14 milyon 228 bin varil/gün seviyesinden 14 milyon 160 bin varil/güne düştü.

OPEC üyeleri ve OPEC dışı ülkelerin toplam üretimi ise 117 bin varil/gün artarak 40 milyon 790 bin varil/günden 40 milyon 907 bin varil/güne yükseldi.

En büyük petrol üretici ülkelerinden Rusya'nın üretimi 26 bin varil/gün düşüşle 9 milyon 89 bin varil/gün, Suudi Arabistan'ın üretimi 97 bin varil/gün artarak 9 milyon 15 bin varil/gün oldu.