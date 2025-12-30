Üretim kesintisi planı nikeli zirveye taşıdı

Nikel fiyatları, dünyanın en büyük üreticisi Endonezya’nın arzı kısma planlarına işaret etmesinin ardından mart ayından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Güneydoğu Asya ülkesi, fiyatları desteklemek amacıyla 2026 yılında üretimi talep ile daha uyumlu hale getirecek şekilde azaltmayı planlıyor.

Paslanmaz çelik ve elektrikli araç bataryalarında kullanılan nikelde Endonezya’nın üretimi bu on yılda hızla artarak küresel toplamın yaklaşık yüzde 70’ine ulaştı.

Endonezya’daki üretim seviyesi, nikel fiyatlarının gelecek yıla ilişkin görünümünde belirleyici konumda bulunuyor. Hükümet, yerel olarak RKAB olarak adlandırılan madencilik kotalarının verilmesini sıkılaştırarak arz üzerinde doğrudan kontrol sağlayabiliyor.

Nikel, Londra Metal Borsası’nda yüzde 4,7’ye varan artışla ton başına 16.560 dolara kadar yükselişin ardından düne göre yüzde 4,43 artışla 16.515 dolar/ton seviyesinden işlem görüyor.