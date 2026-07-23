USDA'dan rekor kahve üretimi tahmini: Fiyatlar yüzde 25 geriledi

ABD Tarım Bakanlığına (USDA) bağlı Dış Tarım Servisi'nin (FAS) yayımladığı "Kahve: Dünya Piyasaları ve Ticaret" raporuna göre, 2026/27 sezonunda küresel kahve üretiminin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor. Raporda, dünya genelindeki kahve üretiminin bir önceki sezona kıyasla 10,8 milyon çuval artarak 189,7 milyon çuvala yükseleceği öngörülürken, bir çuvalın 60 kilogram kahve çekirdeğine karşılık geldiği belirtildi.

Üretimdeki artışta Brezilya, Etiyopya, Uganda ve Vietnam’ın rekor seviyeye ulaşması etkili olacak. Bloomberght'nin haberine göre bu ülkelerdeki artışın Hindistan ve Endonezya’daki üretim kayıplarını fazlasıyla telafi etmesi bekleniyor.

Dünya kahve tüketimi ve ihracatında rekor beklentisi

Küresel kahve çekirdeği ihracatının üretimdeki yükselişin etkisiyle 11,9 milyon çuval artarak 131,4 milyon çuvala çıkacağı öngörülüyor. Bu rakam, dünya kahve çekirdeği ihracatı açısından yeni bir rekora işaret ediyor.

Küresel kahve tüketiminin de 2026/27 sezonunda 179,7 milyon çuvalla rekor seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor. Tüketimdeki en yüksek artışların Avrupa Birliği ve ABD’de gerçekleşmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği’nin kahve tüketiminin 41,6 milyon çuvaldan 42,5 milyon çuvala, ABD’nin tüketiminin ise 25,6 milyon çuvaldan yaklaşık 27 milyon çuvala çıkacağı öngörülüyor.

Türkiye’de kahve tüketiminin de 2025/26 sezonundaki 1,75 milyon çuval seviyesinden 2026/27 döneminde 1,93 milyon çuvala yükselmesi bekleniyor.

USDA raporunda, piyasaya ilave arzın girmesiyle kahve fiyatlarının son yedi ayda yüzde 25 gerilediği belirtildi. Söz konusu değişim, Uluslararası Kahve Örgütünün aylık bileşik fiyat endeksi üzerinden hesaplandı.

Küresel dönem sonu stoklarının da art arda ikinci sezonda yükselerek 26,3 milyon çuvala ulaşacağı tahmin ediliyor. Ancak stokların uzun dönem ortalamasının altında kalmaya devam edeceği öngörülüyor.

Rapora göre, küresel kahve stokları, Brezilya’daki Arabica üretiminin beş yıl boyunca zayıf seyretmesinin etkisiyle 2020/21 ile 2024/25 sezonları arasında 15,5 milyon çuval azaldı.

Dünya kahve devi brezilya rekor hasada hazırlanıyor

Dünya kahve üretiminin yaklaşık yüzde 40’ını karşılayan Brezilya’da toplam üretimin 2026/27 sezonunda 8,9 milyon çuval artarak 71,9 milyon çuvalla rekor kırması bekleniyor.

Brezilya’nın Arabica üretiminin 9,5 milyon çuval artışla 47,5 milyon çuvala ulaşacağı tahmin ediliyor. Böylece olumsuz hava koşulları nedeniyle beş yıldır devam eden düşük performans döneminin sona ermesi bekleniyor.

Eylül ve ekim aylarında çiçeklenme döneminde alınan yağışların, Arabica üretiminin yüzde 70’inden fazlasının gerçekleştirildiği Minas Gerais’te meyve gelişimini desteklediği ve verimi rekor seviyelere yaklaştırdığı belirtildi.

Brezilya’nın 2026/27 Arabica üretiminin tarihin en yüksek ikinci seviyesine ulaşması öngörülüyor.

Buna karşılık Brezilya’nın Robusta üretiminin geçen sezonki rekorun ardından 600 bin çuval azalarak 24,4 milyon çuvala gerilemesi bekleniyor. Robusta üretiminin yaklaşık yüzde 70’inin yapıldığı Espirito Santo’da serin hava ve yüksek yağışın verimi düşürdüğü kaydedildi.

Brezilya’nın kahve çekirdeği ihracatının 11 milyon çuval artarak 45 milyon çuvalla rekor seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor. Ülkenin dönem sonu stoklarının da 4,4 milyon çuvala çıkması bekleniyor.

Vietnam’ın kahve üretiminin ekim alanlarındaki genişleme ve verim artışıyla 800 bin çuval yükselerek 32,5 milyon çuvalla rekor kıracağı öngörülüyor.

Rapora göre yüksek kahve fiyatları, üreticilerin gübre ve diğer girdilere yönelik harcamalarını artırmasına ve verimin yükselmesine imkân sağladı.

Vietnam’ın kahve çekirdeği ihracatının 25,4 milyon çuvala, iç tüketiminin ise 5 milyon çuval ile rekor seviyeye çıkacağı tahmin ediliyor.

Etiyopya’da kahve üretiminin 500 bin çuvaldan fazla artarak 12,1 milyon çuval ile rekor kırması bekleniyor. Ülkede son dört yıldaki üretim artışında, kahve ekim alanlarının yarısından fazlasının yüksek verimli çeşitlerle yenilenmesi etkili oldu.

Kahve üretiminde bölgesel ayrışma

Etiyopya’nın kahve çekirdeği ihracatının yaklaşık 200 bin çuval artarak 7,1 milyon çuvala ulaşacağı öngörülüyor.

Kolombiya’da üretimin 900 bin çuval yükselerek 13,4 milyon çuvala çıkması beklenirken, ihracatın 12,2 milyon çuvala ulaşacağı tahmin ediliyor.

Orta Amerika ve Meksika’nın toplam üretiminin ise yaklaşık 600 bin çuval artarak 17,7 milyon çuvala yükselmesi öngörülüyor. Bölgedeki artışın neredeyse tamamının Honduras’tan gelmesi bekleniyor.

Endonezya’da kahve üretiminin 1 milyon çuval azalarak 11,4 milyon çuvala gerileyeceği tahmin ediliyor.

Ülkenin Robusta üretiminin düşük verim nedeniyle 10 milyon çuvala düşmesi bekleniyor. Güney Sumatra ve Java’daki aşırı yağışların çiçeklenme ve kahve meyvesi oluşumunu olumsuz etkilediği belirtildi. Bu iki bölge, Endonezya’nın Robusta üretiminin yaklaşık yüzde 75’ini gerçekleştiriyor.

Üretimdeki düşüş nedeniyle Endonezya’nın kahve çekirdeği ihracatının 800 bin çuvaldan fazla azalarak 7 milyon çuvala gerilemesi öngörülüyor.