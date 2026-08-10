Uzman isim açıkladı: Gümüşün yükselişi altını gölgede bırakabilir

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD'de istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması, Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin zayıflamasına neden olurken, değerli metal fiyatlarında sert yükseliş görüldü.

Geçen hafta yüzde 10,2 değer kazanarak altından daha güçlü performans gösteren gümüşte gözler 67 dolar seviyesine çevrildi. Analistler, önümüzdeki dönemde gümüşün altından daha güçlü bir performans gösterebileceğini değerlendiriyor.

Altın ve gümüşte güçlü yükseliş

ABD'de iş gücü piyasasının zayıfladığına ilişkin veriler, altın ve gümüş fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşü tersine çevirdi. Her iki değerli metal de son 7 ayın en güçlü haftalık performansını sergilerken, gümüşteki yükseliş altına kıyasla daha hızlı gerçekleşti.

Ons altın geçen haftayı yüzde 7,4 yükselişle 4 bin 342 dolardan tamamlarken, ons gümüş yüzde 10,2 değer kazanarak 63,54 dolara çıktı. Yeni haftada da gümüşte yükseliş devam etti. Ons gümüş yüzde 0,8 artışla 64 doların üzerine çıkarken, gram gümüşün fiyatı 98,37 TL seviyesine yaklaştı.

Gümüşte yükseliş sinyali

Teknik göstergeler, gümüşte yükseliş eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor. 65,21 dolar seviyesi gümüş için ilk önemli direnç noktası olarak öne çıkıyor.

Bu seviyenin üzerinde kalıcı bir hareket oluşması halinde yükselişin 67 dolara doğru hız kazanabileceği değerlendiriliyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 63,10 dolar ilk önemli destek seviyesi olarak takip ediliyor.

"Gümüş, yükselişte altını geride bırakabilir"

Bununla birlikte gümüşte teknik göstergelerin aşırı alım bölgesine yaklaşması, yükseliş sürecinde kısa süreli kâr satışları ve geri çekilmeler yaşanabileceğine işaret ediyor.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, önümüzdeki dönemde gümüşün altından daha güçlü bir performans gösterebileceğini belirtti.