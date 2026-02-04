Uzmanlar uyarıyor: Bakırda büyük zarar riski var!

Altın ve gümüşte geçtiğimiz aylarda başlayan ve 2026 yılı ile zirveleri zorlayan yükseliş, yatırımcıların odağına yerleşti. Geçen hafta görülen tarihi düşüşler sonrası yeniden yükselişin görüldüğü metallerde altın ve gümüşte yükselen fiyatlarla yatırımcılar gözlerini diğer metallere çevirdi.

Böylelikle değerlenen diğer nitelikli olmayan metaller arasında öne çıkan bakır, fırsatçılara da alan açtı ve bu durum da yatırımcıların büyük kayıplarına neden alabiliyor.

NTV’den Burak Taşçı haberine göre, hurdasının kilogramı 550-600 liraya satılan bakır, merdiven altı işletmeler tarafından külçe haline getirilerek kilogramı 3 bin 500 liradan satılıyor.

Faturalı olarak satın alınan kiloluk külçe bakırlarda yüzde 20 KDV bulunuyor. İşlenmemiş külçe altında KDV bulunmuyor. Başka bir deyişle kiloluk bakır külçe alanlar aldıkları anda geri satmak istediklerinde yüzde 20 zarar etmiş oluyor.

“Alım satımda büyük fark var”

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk "Bakırın kilogram fiyatında alım ve satımda çok büyük bir fark var. Kilosu 500-600 lira hurdası olan bakırın külçe halinde 3 bin 500 liraya satılması arasında büyük marj var." dedi.

Yıldırımtürk "Büyük firmalar genelde Ekim ayında Londra'da LME'de yıllık kapasitelerin pazarlıklarını yapıp öyle bakır alıyor. Bu fiyatlara borsa komisyonları ekleniyor. COMEX'te 1 ton bakırda bin 500 dolar fark vardı. Londra'da bu fark daha düşüktü. Talepten dolayı bu oranlar ortaya çıkıyor. Maliyeti kilo olarak işlendiğinde en fazla 1500 lira olsun. 1000-1100 lira adil değerdir. Çarşıda en son duyduğum 2 bin 500 lira." ifadesini kullandı.

“Bir sene de bekleseniz farkı kapatmak pek mümkün değil”

Külçe bakıra 3 bin 500 lira verenlere ilişkin olarak Yıldırımtürk "Münferit bilinçsiz alıcılar var. Bir sene de bekleseniz farkı kapatmak pek mümkün değil. Bakır ülkemizdeki kablo üreticisi gibi şirketlerde bulunuyor. Merdivenaltı bir şeyler yaparak külçe haline getirenler var. Sığ bir piyasası var. Külçe bakırın Kapalıçarşı'da 1500-1700 liraya dün satıldığını duydum." dedi.

Bakırda yüzde 20 oranında KDV olduğuna değinen Yıldırımtürk "Başlangıçta faturalı külçe bakır aldıklarında anında yüzde 20 zarar ediyorlar. İşlenmemiş külçe altında KDV yok." açıklamasını yaptı.

“Deli pazarı”

Aynı durumun gümüş için de geçerli olduğunu ifade eden Yıldırımtürk, "Gümüşte iç ve dış piyasada kilogramda 100-150 dolar fark var. Alım satım farkı gümüşte yüzde 10 seviyesinde. Rafineriler 100-200 gram gümüş külçeyi artık üretmiyor. Kiloluk gümüş külçe basmayı tercih ediyorlar. 150 bin liraya alınan kilogram gümüş, 135-140 bin liraya yeniden kuyumcuya satılıyor. Bunu deli pazarı olarak yorumluyorum. Platin ve paladyum soranlar oluyor, bunların ülkemizde piyasası yok ve ürün de bulunmuyor." sözlerini söyledi.

“Resmen fırsatçılık”

Altın üreticisi Murat Köle ise, "Hurdası 500-600 lira arasında değişen bir kilo bakırın külçesini 3 bin 500 liraya satıyorlar. Buna resmen fırsatçılık diyorum. Kuyumcular için kiloluk külçe bakırın bir değeri yok ve satın almazlar. Oksitlendiğinde kayıplar oluşuyor, siyahlaşır ve muhafazası çok zordur. Finansal okuryazarlığı olmayanları hedef alanlar fırsatçılık yaparak büyük zararlara neden oluyor. Külçe bakırın 3 bin 500 lira gibi fiyatlardan satın alınmasını tavsiye etmiyorum" dedi.