Wall Street son dört yılın en kötü çeyreğini yaşıyor

ABD hisse senetleri, son dört yılın en zayıf çeyrek performanslarından birini kaydetmeye hazırlanıyor. The Wall Street Journal’ın haberine göre, küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki sert yükseliş, yatırımcı algısını olumsuz etkiledi.

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 10’dan fazla gerileyerek teknik olarak “düzeltme” bölgesine girerken, Dow Jones endeksinde de benzer ölçekte kayıplar yaşandı. Geniş piyasa göstergesi S&P 500 ise son yedi ayda elde ettiği tüm kazanımları geri verdi.

Petrol fiyatları belirleyici oldu

Piyasalardaki düşüşte, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından petrol fiyatlarında yaşanan yaklaşık yüzde 55’lik artış belirleyici oldu. Enerji maliyetlerindeki yükseliş, enflasyon beklentilerini yukarı çekerken, merkez bankasının faiz indirimi ihtimalini de önemli ölçüde zayıflattı.

Savaş öncesinde yüzde 80 seviyesinde fiyatlanan faiz indirimi beklentisinin, son gelişmelerle birlikte yüzde 2’nin altına gerilediği belirtiliyor. Bu durum, özellikle riskli varlıklar üzerinde ilave baskı yarattı.

Mart ayında S&P 500 bünyesindeki 11 sektörün 10’u ortalama yüzde 8,3 değer kaybederken, yalnızca enerji sektörü yükseliş kaydetti. Enerji hisseleri yıl başından bu yana yüzde 39 artış göstererek en güçlü performansı sergileyen sektör oldu.

Resesyon riski yükseldi

Öte yandan tahvil piyasasında yaşanan sert satış dalgası, geleneksel hisse-tahvil dengesi üzerine kurulu portföylerin de değer kaybetmesine yol açtı. Artan enerji fiyatlarının küresel ölçekte resesyon riskini yükselttiği ve ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturduğu ifade ediliyor.

Analistler, önümüzdeki dönemde piyasa yönünün büyük ölçüde petrol fiyatlarının seyrine bağlı olacağını değerlendiriyor.