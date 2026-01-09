Yapay zekâ, bakır talebini 2040’a kadar yüzde 50 artıracak

S&P Global’in yayımladığı yeni rapora göre, yapay zekâ (AI), savunma ve robotik sektörlerindeki hızlı büyüme, küresel bakır talebini 2040 yılına kadar yaklaşık yüzde 50 artıracak. Buna karşın, yeni maden yatırımları ve geri dönüşüm kapasitesi devreye alınmadığı takdirde, yıllık 10 milyon metrik tonu aşan bir arz açığı oluşması bekleniyor.

Rapora göre küresel bakır talebi, 2025’te 28 milyon ton seviyesinden 2040’ta 42 milyon ton/yıla yükselecek. Mevcut arz eğilimi korunursa, bu talebin yaklaşık dörtte biri karşılanamayabilir. S&P Global Başkan Yardımcısı Dan Yergin, “Buradaki temel itici güç dünyanın elektrifikasyonu; bakır ise elektrifikasyonun metalidir” değerlendirmesinde bulundu.

Talep hızlanacak

Son on yılda elektrikli araçlar bakır talebini yukarı taşırken, önümüzdeki dönemde AI veri merkezleri, savunma harcamalarındaki artış ve robotik uygulamalar talebi daha da hızlandıracak.

Raporda, Ukrayna savaşı ve Japonya ile Almanya başta olmak üzere birçok ülkenin savunma bütçelerini artırmasının da bakır talebini destekleyeceği vurgulandı. S&P Global’den Carlos Pascual, “Savunma sektöründe bakır talebi son derece inelastiktir” dedi.