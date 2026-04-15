Yatırım talebi artıyor: Küresel gümüş piyasasında açık büyüyor

Silver Institute tarafından çarşamba günü yayınlanan yıllık görünüm raporuna göre, küresel gümüş piyasasının güçlü külçe ve madeni para talebi ile azalan arzın etkisiyle üst üste altıncı yılda da açık vermesi bekleniyor. Sektör grubu, 2026 yılındaki açığın %15 genişleyerek 46.3 milyon onsa ulaşacağını öngörüyor.

Rapora göre, gümüş külçe ve madeni paralara yönelik tahmini talepteki %18'lik artışa rağmen; endüstriyel uygulamalar, fotoğrafçılık, mücevher ve gümüş eşya alanlarındaki düşüşler nedeniyle toplam tüketim muhtemelen %2 oranında gerileyecek.

Silver Institute, toplam arzın ise bu yıl madencilik üretimindeki hafif düşüş ve üreticiler arasındaki riskten korunma faaliyetlerinin azalması nedeniyle %2 oranında düşmesini bekliyor. Geri dönüşüm faaliyetlerindeki %7'lik artışın ise bu kayıpları hafifletmeye yardımcı olacağı tahmin ediliyor.

Sektör grubu raporunda, İran'daki savaşın kısa vadeli fiyat görünümünü gölgelediğini ancak 2026'nın geri kalanı için gümüş konusunda yapıcı kalmaya devam ettiklerini belirtti. Enstitü, Orta Doğu'daki çatışmanın kontrol altına alınmasını beklerken, enerji kaynaklı enflasyonu dizginlemeye yönelik parasal sıkılaşma beklentilerinin geçici olacağını öngörüyor.