Yatırımcıların yüzde 51’i gümüşe yatırım yapmam demişti: 1 yılda neredeyse 3’e katladı

Ekim 2024’te açıklanan ForInvest’in FutureBright araştırma şirketi ile gerçekleştirdiği ‘Yatırımcı Davranışları Araştırması’nın üzerinden 1 yıl geçti.

Araştırmaya katılanların ‘Gelecek Yıl Finansal Araçlara Dair Yatırım Eğilimi’ne bakıldığında araştırmaya katılanların ‘gümüş hesabına’ yatırım yapmayacağım diyenlerin oranı yüzde 51 olurken, yüzde 22’si gümüş hesabına yapacağı yatırımın artacağını söyledi. Yüzde 19’u yatırımlarının aynı kalacağını söylerken, yüzde 8’i azalacağını bildirdi.

Fiziki gümüş yatırımında da benzer bir durum ortaya çıktı. Fiziki gümüş konusunda yatırım yapmayacağım diyenlerin yüzde 54 seviyesinde olurken, yüzde 20’si artacağını ifade etti. Yüzde 19’luk kısım fiziki gümüş yatırımlarının aynı kalacağını, yüzde 6’sı da azalacağını bildirdi.

Altına yatırım yapacağım diyenler yüzde 50’yi geçti

Altın yatırımlarında ise farklı bir ortaya çıktı. Altın hesabına yatırımlarının artacağını söyleyenlerin oranı yüzde 52 olurken, yatırımlarının aynı kalacağını bildirenlerin oranı yüzde 26 oldu. Yüzde 17’lik kesim altın hesabına yatırım yapmayacağını, yüzde 5’lik kesim ise altın hesabındaki yatırımlarını azaltacağını kaydetti. Araştırma kapsamında fiziki altın yatırımları da soruldu. Fiziki altına yatırım yaparım diyenlerin oranı yüzde 53, yatırımlarım aynı kalacak diyenlerin oranı yüzde 26, fiziki altın yatırımım olmayacak diyenlerin yüzde 17 oldu. Fiziki altına yaptıkları yatırımı azaltacağını açıklayanların oranı ise yüzde 5’te kaldı.

Gümüş 33 TL’den 95 TL’ye çıktı

Araştırmada bu sonuçlar ortaya çıkarken, araştırmanın üzerinden 1 yıl geçtikten sonra söz konusu yatırım araçlarında yaşanan değişim de incelendi. Buna göre 28 Aralık 2024’te 3 bin TL seviyelerine yaklaşan gram altın fiyatı, 22 Aralık 2025’te bir yıl öncesine göre yüzde 104 oranında artarak 6 bin TL seviyelerini geçti. Gümüş fiyatlarında da benzer bir durum yaşandı. 23 Aralık 2024’te 33 TL olan gram gümüş fiyatı, 22 Aralık 2025’te yüzde 180’den fazla artışla 95 TL’yi geçti.