Yeni yıla yükselişle başladı: Altın ve gümüş fiyatları yükseliyor, platin ve paladyum da kayıplarının bir kısmını telafi etti

Yeni yılın ilk işlem gününde değerli metaller piyasası yükselişle açıldı. Altın, önceki seansta gördüğü iki haftanın en düşük seviyesine göre toparlanırken, gümüş, platin ve paladyum da son günlerde verdikleri kayıpların bir kısmını geri kazandı. 2025 yılı boyunca kaydedilen eşi benzeri görülmemiş yükselişler, piyasalardaki iyimserliği canlı tutuyor.

Spot altın, yüzde 1,3 artışla ons başına 4 bin 374 dolara yükseldi. Altın, 26 Aralık’ta 4 bin 549,71 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş, ardından çarşamba günü iki haftanın en düşük seviyesine gerilemişti. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,5 artışla 4 bin 360,60 dolar seviyesine çıktı.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından gram altın fiyatları da yeni yıla yükselişle başladı. Gram altın yüzde 1,4'lük yükselişle 6 bin 51 lira seviyesinden işlem görerek güne başladı.

1979’dan bu yana görülen en güçlü yıllık yükseliş

Altın, 2025 yılını yüzde 64’lük yıllık kazançla tamamladı. Bu performans, 1979’dan bu yana görülen en güçlü yıllık yükseliş olarak kayıtlara geçti.

Fed faiz indirecek mi?

Altındaki yükselişte; ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerinin bu yıl da devam edebileceği yönündeki beklentiler, jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının güçlü talebi ve borsa yatırım fonlarındaki (ETF) artan pozisyonlar etkili oldu.

Fed’in aralık ayındaki iki günlük toplantısına ait tutanaklar, faiz indirimi kararının yoğun ve ayrıntılı bir tartışma sonucunda alındığını ortaya koydu. Cnbc-e'de yer alan habere göre piyasalar, bu yıl Fed’den en az iki faiz indirimi bekliyor. Düşük faiz ortamları, faiz getirisi olmayan altın gibi varlıkları genellikle destekliyor.

Gümüş yeni yıla yükselişle başladı

Spot gümüş, yüzde 2,1 artışla ons başına 72,75 dolara yükseldi. Gümüş, hafta başında 83,62 dolar ile tüm zamanların zirvesini görmüştü.

2025’i yüzde 147’lik rekor bir yükselişle kapatan gümüş, böylece altını açık ara geride bırakarak tarihteki en iyi performansını sergiledi.

Bu yükselişte; gümüşün ABD’de kritik mineral olarak sınıflandırılması, arz sıkıntıları, düşük stok seviyeleri ve artan sanayi ile yatırım talebi belirleyici oldu.

Platin ve paladyum da rekor serisine katıldı

Spot platin, yüzde 0,2 artışla 2.057,74 dolara çıktı. Platin, pazartesi günü 2.478,50 dolar ile tarihi zirvesini görmüş, yılı ise yüzde 127 kazançla, şimdiye kadarki en güçlü yıllık performansıyla tamamlamıştı.

Paladyum ise yüzde 2,4 yükselerek 1.642,90 dolara ulaştı. Paladyum, 2025’i yüzde 76 artışla kapatarak son 15 yılın en iyi yılını geride bıraktı.