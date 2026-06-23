Yüksek faiz beklentisi altın üzerinde baskı yaratıyor

Altın ve bakır fiyatları, ABD'de faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi, yükselen tahvil getirileri, güçlü dolar ve küresel piyasalardaki riskten kaçış nedeniyle baskı altında kalmayı sürdürüyor.

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, metallerin şu anda fiziki arz-talep dinamiklerinden çok finansal koşullara göre fiyatlandığını belirtti. Hansen'e göre yatırımcılar, artan oynaklık ve yüksek finansman maliyetleri nedeniyle sermayelerini korumaya yönelirken metallerdeki uzun vadeli destekleyici unsurlar ikinci planda kalıyor.

Son toparlanma kısa sürdü

Altındaki son toparlanmanın kısa sürdüğünü belirten Hansen, fiyatların yeniden kritik 4 bin dolar bölgesine yaklaştığını kaydetti. Geçen haftaki şahin ABD Merkez Bankası toplantısının ardından faiz görünümünün yeniden fiyatlanması, altın üzerindeki temel baskı unsuru olarak öne çıktı.

Yüksek tahvil getirileri, güçlü dolar ve politika faizlerinin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisi, faiz getirisi sunmayan altına yönelik talebi zayıflatıyor. Teknik açıdan 4 bin ile 4 bin 100 dolar aralığının kritik olduğunu vurgulayan Hansen, bu bölgenin kalıcı şekilde aşağı kırılması hâlinde yeni ve ivme kaynaklı bir satış dalgasının başlayabileceğini ifade etti.

Bazı büyük yatırım bankalarının yıl sonu için altın fiyatlarında yükseliş beklemeyi sürdürdüğünü belirten Hansen, buna karşın yüksek faiz ortamının uzayabileceği beklentisi nedeniyle son haftalarda tahminlerin aşağı çekildiğini bildirdi.

Bakır olumsuz etkilendi

Bakır da küresel riskten kaçış ortamından olumsuz etkilendi. Hansen, HG bakır fiyatının sert gerileyerek libre başına yaklaşık 6,15 dolardaki önemli destek bölgesine yaklaştığını belirtti.

Bakırdaki düşüşe rağmen fiziki piyasada belirgin bir bozulma işareti bulunmadığını kaydeden Hansen, büyük vadeli işlem borsalarındaki görünür stokların azalmayı sürdürdüğünü söyledi. Elektrifikasyon, elektrik şebekesi yatırımları, veri merkezleri ve yapay zekâ kaynaklı enerji talebinin orta ve uzun vadede bakırı desteklemeye devam ettiği ifade edildi.

Bakırdaki baskının temel olarak sıkılaşan finansal koşullar, zayıflayan büyüme beklentileri ve teknoloji hisselerindeki sert düzeltmeden kaynaklandığı belirtildi. Son 2 yılda bakırın yapay zekâ altyapısı, elektrifikasyon ve artan elektrik talebi temalarıyla daha yakından ilişkilendirildiğine dikkat çekildi.

Enerji fiyatlarındaki düşüş

Hansen, piyasaların mevcut döngüde şahin para politikası beklentilerinin zirvesine yaklaşıyor olabileceğini de değerlendirdi. ABD ile İran arasındaki geçici anlaşmanın ardından enerji fiyatlarındaki düşüşün enflasyon baskılarını azaltabileceğini belirtti.

Enerji maliyetlerindeki gerilemenin ulaşım ve üretim giderlerini düşürmesi, enflasyon beklentilerini yumuşatması ve Fed'in uzun süre agresif biçimde sıkı kalacağı yönündeki piyasa beklentisini zayıflatması bekleniyor.

Enflasyon verilerinin yumuşaması ve doların güç kaybetmesi hâlinde altının daha düşük reel faizlerden, bakırın ise iyileşen risk iştahı ve daha az sıkı finansal koşullardan destek bulabileceği kaydedildi.

Hansen, merkez bankalarının altın alımları, yüksek kamu borçları ve jeopolitik belirsizliklerin altın için; elektrifikasyon, yenilenebilir enerji, şebeke yatırımları, veri merkezleri ve yapay zekâ altyapısının ise bakır için uzun vadeli destek oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.