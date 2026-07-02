Zayıf ABD istihdam verisi alüminyum fiyatlarını destekledi

Londra Metal Borsası'nda alüminyum fiyatları, ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verisinin doları zayıflatmasının ardından kayıplarını telafi etti.

LME'de üç ay vadeli alüminyum yüzde 0,4 artışla ton başına 3.088 dolara yükseldi.

ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 57 bin kişi artarak 110 bin kişilik beklentinin altında kaldı. Verinin ardından doların gerilemesi, dolar cinsinden fiyatlanan metalleri diğer para birimlerini kullanan alıcılar açısından daha ucuz hale getirerek fiyatları destekledi.

Buna karşın alüminyum fiyatları, arz endişelerinin azalmasının etkisiyle son bir ayda yaklaşık yüzde 20 geriledi.

Arz görünümünde rahatlama

Emirates Global Aluminium'ın Al Taweelah tesisindeki üretimi beklenenden daha erken yeniden devreye alacağını açıklaması da arz görünümündeki rahatlamayı destekledi.

LME'de nakit alüminyum kontratı, üç ay vadeli kontrata göre ton başına 9,80 dolar iskontolu işlem gördü. Bu görünüm, kısa vadeli fiziksel talebin zayıf kaldığına işaret etti.

Diğer baz metallerde bakır yüzde 0,4 artışla ton başına 13.357 dolara, kurşun yüzde 0,5 yükselişle 1.875,50 dolara ve kalay yüzde 0,2 kazançla 51.735 dolara çıktı.

Çinko yüzde 0,8 düşüşle ton başına 3.472 dolara gerilerken, nikel yüzde 0,1 azalarak 16.335 dolardan işlem gördü.