Zayıf Çin verileri bakır fiyatlarını düşürdü

LME üç aylık bakır fiyatları yüzde 0,72 düşerek ton başına 11.571,50 dolara geriledi. Yapay zekâ balonuna ilişkin endişeler ve zayıf Çin ekonomik verileri bakır fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

LME üç aylık nikel fiyatları yüzde 0,39 düşüşle ton başına 14.290 dolara indi. Nornickel, 2025 yılı için nikel fazlası beklentisini 240.000 tona, 2026 için ise 275.000 tona yükseltti. Nikel domuz demiri ve nikel sülfat fiyatları Ekim ortasından bu yana düşüş gösteriyor.

Diğer metallerde ise LME kalay yüzde 1,50 değer kaybetti, alüminyum yüzde 0,33 geriledi, çinko yüzde 0,70 düştü. Kurşun ise yüzde 0,13 artış kaydetti.