Zayıf ihracat verileri palm yağı fiyatlarını aşağı çekti

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Fiyatı aşağı çeken ana başlık eylül ihracatı oldu. Ayın ilk 20 gününe ait öncü veriler sevkiyatların yavaşladığını gösteriyor. Bağımsız gözetim şirketlerinin hesaplamasına göre düşüş oranı %12,8 ile %24,7 arasında.

Avrupa'daki iştah da zayıf. Avrupa Birliği'nin 2026/27 sezonundaki alımları geçen sezona göre %26 azalarak 0,56 milyon tona indi.

Petrol ve rakip yağlardan ters rüzgar

Sadece ihracat değil, dış piyasalar da baskı kurdu. Çin'in Dalian borsası ve ABD'nin Chicago borsasında işlem gören soya yağı kontratları günü ekside kapattı. Bu tablo Malezya'ya da yansıdı.

Enerji tarafında ise ABD ile İran arasında diplomatik temas ihtimali petrol fiyatlarını aşağı çekti. Palm yağı biyodizel tarafında ikame olduğu için ham petroldeki her geri çekilme palm yağına da satış getiriyor.

Hindistan ve Endonezya dengeyi koruyor

Düşüşün sertleşmemesinin iki nedeni var.

Birincisi Hindistan. Ağustos verilerine göre ülkenin palm yağı alımı temmuza kıyasla %7 artarak 782 bin 761 tona ulaştı ve şubattan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Festival öncesi stok yenileyen rafineriler piyasayı tutuyor.

İkincisi arz endişesi. En büyük üretici Endonezya'da kasım sonrası yağış sezonunun kısa geçmesi bekleniyor. Üretim tarafındaki bu risk, fiyatlarda taban oluşturuyor.

Bu iki başlığa rağmen Malezya ekim ayı için referans fiyatı yukarı revize etti ve ihracat vergisini %10'da sabit bıraktı.