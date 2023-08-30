Zayıf istihdam verisi altına yaradı

Global piyasalarda ABD'de faiz artırımı beklentileri düşerken altın 3 haftanın en yüksek seviyesine yaklaştı.

ABD Merkez Bankası’na (Fed) yönelik beklentilere paralel altın ve gümüş de yükselişine devam ediyor. Kısa vadede altında 1950, gümüşte ise 24.90 kritik seviyeler.

Altın fiyatları çarşamba günü Asya seansında yatırımcıların yumuşak ekonomik verilere tepki olarak ABD faiz oranlarının daha da artırılacağına dair bahislerini azaltması ve bu hafta görünümü analiz etmek için daha fazla veriye bakılmasıyla üç haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyretti.

Spot altın, salı günü ulaştığı 7 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesinin yaklaşık 2 dolar altında, ons başına 1.936,17 dolarla yatay kaldı. ABD altın vadeli işlemleri de 1.964,30 dolar seviyelerinde seyretti.

ABD Hazine tahvillerinin getirisi üç haftanın en düşük seviyesine geriledi ve dolar, temmuz ayında iş ilanlarının yaklaşık 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ve tüketici güveninin ağustos ayında beklenenden daha fazla düştüğünü gösteren verilerin ardından salı günü zayıfladı.

Düşük faiz oranları faiz ödemesi olmayan altına olan talebi artırıyor.

City Index'in kıdemli analistlerinden Matt Simpson, "Her şey ABD doları ve getirilerle ilgili ve ABD verileri yumuşamaya devam ederse, Fed'in yeni bir artırım yapacağına dair bahislerin azalmasıyla altın fiyatlarının yükselmesini bekleyebiliriz." dedi.

Simpson , "Tabii ki buradaki risk, JOLTS raporunun yalnız bir kurt olması ve ABD GSYİH ve NFP verilerinin sıcak gelmesi durumunda, Salı günkü kazançların kolayca tersine dönebileceğini görebileceğimiz için altın şapkalarınızı tutun." diye ekledi.

Yatırımcılar şimdi ABD Ticaret Bakanlığı'nın günün ilerleyen saatlerinde Nisan-Haziran GSYH'sine ilişkin ikinci değerlendirmesini, Perşembe günü PCE fiyat endeksini ve Cuma günü tarım dışı istihdam raporunu bekliyor.

CME'nin FedWatch verilerine göre, piyasalar kasım toplantısında başka bir duraklama olasılığını bir gün önceki %38'e kıyasla %53 olarak fiyatlarken, Fed'in önümüzdeki ayki toplantısında beklemede kalması bekleniyor.