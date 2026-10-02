Zayıf talep çinko fiyatlarını 6 haftanın en düşük seviyesine çekti

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Çinko fiyatlarındaki geri çekilmede talep tarafındaki zayıflık etkili oldu. Şanghay Metal Piyasası, geleneksel galvanizleme tesislerinde siparişlerin zayıf kaldığını ve yeni sipariş girişlerinin yetersiz seyrettiğini bildirdi. Tatil döneminde işletme oranlarında da keskin düşüş gözlendi.

Güçlü dolar emtiayı baskılıyor

Dolar endeksinin güçlü seyrini koruması da çinko üzerinde baskı yarattı. Doların değer kazanması, diğer para birimlerini kullanan alıcılar için dolar cinsi emtiaları daha pahalı hale getirerek talebi olumsuz etkiledi.

Sıkı arz fiyatları desteklemeyi sürdürüyor

Buna karşın çinko fiyatları sıkı arz koşulları ile desteklenmeye devam etti. Çin'de çinko üretimi, eritme tesislerindeki bakım çalışmaları, maden kesintileri ve olumsuz spot işleme ücretleri nedeniyle ağustosta yaklaşık bir yıl sonra ilk kez geriledi.

Küresel tarafta da üretimde düşüş gözlendi. Peru'daki Antamina ve Alaska'daki Red Dog gibi büyük madenlerde üreticilerin daha düşük tenörlü alanlarda faaliyet göstermesi nedeniyle üretim azaldı.

LME çinko stoklarının tarihsel olarak düşük seviyelerde kalmaya devam etmesi ve özellikle Batı pazarlarında fiziksel bulunabilirliğin sıkı seyretmesi, fiyatlara taban desteği sağlayan unsurlar arasında yer aldı.