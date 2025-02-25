Zorlu kış kapıda: Avrupa'ya doğal gaz uyarısı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), “Jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde Avrupa enerji sistemleri, kıtanın bu kıştan ortalamanın altında gaz rezerviyle çıkması nedeniyle zorlu bir yılla karşı karşıya” uyarısını yaptı

IEA, 2025 yılına dalgalı bir başlangıç yapan ve bu ayın başlarında son iki yılın en yüksek seviyesine çıkan Avrupa'daki doğal gaz piyasaları karşısında bu uyarıyı yaptı.

IEA açıklamasında, “AB'de depolanan gaz miktarının nispeten düşük olması (yaklaşık 24 milyar metreküp ya da geçen yıla göre %36 daha az) fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. AB'nin önümüzdeki kış başlamadan önce rezervuarları doldurma hedeflerine ulaşması için önceki iki yıla kıyasla çok daha fazla gaz girişi gerekecek ve bu da Avrupa'nın dünya LNG piyasalarına olan talebini artıracak ve piyasa temellerini sıkılaştıracaktır” dedi.

Ajans ayrıca, küresel gaz piyasalarının, büyük bir yeni LNG arz dalgasının uluslararası piyasalara ulaşmaya başlayacağı 2026 yılına kadar önemli ölçüde gevşemeye başlamasının “olası olmadığını” da kabul etti.