1 trilyon dolarlık var özel sermaye şirketlerinde bekliyor!

PwC’nin hazırladığı rapora göre, özel sermaye şirketleri küresel anlaşmaların durması nedeniyle 1 trilyon dolarlık satılmamış varlığın üzerinde oturuyor.

Yüksek faiz oranları, Başkan Trump yönetimindeki gümrük vergisi belirsizliği ve jeopolitik gerilimler değerlemeleri baskılayarak çıkışları geciktirdi ve yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı.

2025 yılında birleşme ve satın alma faaliyetleri mayıs ayına kadar 567 milyar dolar değerinde 4.535 anlaşma ile yatay seyretti.

PwC'nin anketi, firmaların yüzde 30'unun tarife endişeleri nedeniyle anlaşmaları duraklattığını veya yeniden gözden geçirdiğini ortaya koydu.

Özel sermaye şirketlerinin yüzde 30'u tipik beş yıllık elde tutma süresini aştığından, istikrarlı getiri bekleyen sınırlı ortaklar sabırsızlanıyor. Halihazırda yatırım yapılan 3 trilyon dolarlık varlığın çoğu zirve fiyatlardan satın alındı ve artık kârlı bir şekilde çıkış yapmak daha zorlaştı.

Sınır ötesi anlaşma faaliyetleri 2021'deki yüzde 18,7 seviyesinden yüzde 16,9'a geriledi ve Çin ile ilgili anlaşmalar daha fazla incelemeye tabi tutuluyor.