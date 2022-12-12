10 yıllık tahvil ihracında faiz yüzde 11,28

Hazine ve Maliye Bakanlığı, itfa tarihi 13 Ekim 2032 olan 6 ayda bir yüzde 5,20 kupon ödemeli, 10 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede net 2 milyar 878.1 milyon TL satış yapıldı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 4 milyar TL net rot satışlarla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugünkü toplam satış tutarı 6 milyar 878.1 milyon TL'ye ulaştı.

İhalede; nominal teklif 5 milyar 261 milyon, nominal satış 2 milyar 938 milyon TL ortalama minimum fiyat 96.825 TL, ortalama fiyat 97.962 TL, ortalama basit faiz yüzde 10,97, ortalama bileşik faiz yüzde 11,28 oldu.



Hazine ihale öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına toplam 4 milyar TL rekabetçi olmayan tekliflere (ROT) net satış yaptı. İhalesi öncesinde kamuya 1 milyar 500 milyon TL, piyasa yapıcılarına 2 milyar 500 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 3 milyar 651 milyon TL oldu.

Yarın iki ihale var

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi yapacak. İlk ihalede 3 yıl (1253 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. İkinci ihalede 10 yıl (3521 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.