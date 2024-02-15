15 Şubat 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları, bugünkü işlemlerde ABD enflasyon verisi sonrası yaşadığı sert düşüşten toparlanmaya çalışıyor. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 15 Şubat 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Ons altın fiyatı, ABD'de açıklanan ve faiz indirimi beklentilerini zayıflatan yüksek ocak ayı enflasyonunun ardından iki ayın dip seviyesine gerilerken; bugünkü işlemlerde toparlanma çabasında ilerliyor. Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yetkililerinden gelen karmaşık açıklamalar ve makroekonomik verilerle yön bulmaya çalışıyor.
1990 - 1994 bant aralığında işlem gören ons altın, saar 09.26 itibarıyla yüzde 0,09 yükselişle 1992 dolarda işlem görüyor.
Gram altın fiyatı, ons altına paralel işlem görmeyi sürdürürken, şu sıralarda yüzde 0,14 primle 1970 liradan alıcı buluyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:
Çeyrek altın 3.221,31 lira
Gram altın 2.053,96 lira
Yarım altın 6.442,63 lira
Gremse altın 33.940,00 liradan el değiştiriyor.