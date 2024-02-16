16 Şubat 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Ons altın fiyatı, ABD'den gelen veriyle yeniden kritik seviye olan 2000 doların üzerine çıkarken; gram altın, dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle primli. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 16 Şubat 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Ons altın fiyatı, salı günü ABD enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından faiz indirimi beklentilerinin azalmasıyla üst üste ikinci haftayı da ekside kapamaya hazırlanıyor. Ancak dün açıklanan perakende satış verilerinin haziranda faiz indirimi yapılabileceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle kayıplarının bir kısmını telafi etti.
Yeniden 2000 doların üzerine çıkan ons altın, 2005 dolara kadar yükseldi. Sarı maden saat 09.01 itibarıyla ise yüzde 0,01 düşüşle 2004 dolarda işlem gördü.
Dolar/TL'deki yükselişle primli seyreden gram altın ise, şu sıralarda yüzde 0,27 yükselişle 1984 liradan alıcı buluyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:
Çeyrek altın 3.245,07 lira
Gram altın 2.060,61 lira
Yarım altın 6.490,08 lira
Gremse altın 33.947,00 liradan el değiştiriyor.