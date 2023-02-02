2 hisseye açığa satış yasağı geldi

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) ve Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. (MRSHL) hisselerine 02/02/2023 tarihi seans başından itibaren 1 ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı getirilirdi.

Açılış itibariyle Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) hisseleri yüzde 9,98 düşüşle 223,60 TL'den işlem görüyorken Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. hisseleri ise 0,93 yükselişle 584,10 TL'den işlem görüyor

Dünkü yaşanan düşüşün ardından ise aralarında Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş (SAHOL) ve MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) hisselerininde bulunduğu 12 şirket hisse geri alımı yaptı.

Alınan tedbirler kapsamında Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama ise şöyle:

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GUBRF ve MRSHL payları 02/02/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/03/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Pay geri alımı yapan şirketler

LDR Turizm A.Ş., 01.02.2023 tarihinde 112,60 TL - 113,00 TL fiyat aralığından (ortalama 112,667 TL) 6.000 adet pay geri aldı ve şirketin sahip olduğu LIDER payları 3.657.500 adede ulaştı. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 5,5417 oldu.

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 01.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 6,63 TL - 6,74TL (ağırlıklı ortalama 6,6746 TL) fiyat aralığından toplam 150.000 TL nominal değerli DGNMO payları geri aldı.

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş., 01.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 77,25 TL - 79,90 TL (ağırlıklı ortalama 79,01 TL) fiyat aralığından toplam 27.500 TL nominal değerli MPARK payları geri aldı.

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm, 01.02.2023 tarihinde LKMNH payları ile ilgili olarak 25,14 - 25,52 TL fiyat aralığından ortalama 25,36 TL fiyattan 20.000 adet geri aldı.

Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş., 01.02.2023 tarihinde 19,72 TL - 20,00 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı ORGE payı geri aldı.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 01.02.2023 tarihinde 9,48 - 9,80 TL fiyat aralığından 225.000 adet INFO) payı geri aldı.

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş., 01.02.2023 tarihinde 720.000 adet pay en düşük 12,07 TL en yüksek 12,49TL olmak üzere ortalama fiyat 12,3167 TL fiyatla BOBET payı geri aldı. Toplam Geri alınan pay adedi 13.357.323 adet olup sermayeye oranı %3,51509 oldu.

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., 01.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 37,22 TL - 38,50 TL (ağırlıklı ortalama 37,94 TL) fiyat aralığından toplam 710.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri aldı.

Alarko Holding , 01.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 67,50 TL - 66,55 TL (ağırlıklı ortalama 66,97 TL) fiyat aralığından toplam 74.625 TL nominal değerli ALARK payları geri aldı.

Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik A.Ş., 01.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 136,00 TL - 138,50 TL (ağırlıklı ortalama 137,07 TL) fiyat aralığından toplam 17.500 TL nominal değerli KONTR payları geri aldı.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 01.02.2023 tarihinde 6,30 - 6,45 TL fiyat aralığından (ortalama 6,375 TL) 200.000 adet pay geri aldı ve bu geri alım programı kapsamında şirketin sahip olduğu GEDIK payları 2.374.660 adede ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %0,47)

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş., 01.02.2023 tarihinde 63,50 - 65,50 TL fiyat aralığından (Ortalama 64,1375) 1.560 adet pay geri aldı ve şirketin sahip olduğu ESEN payları 105.582 adede ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %0,1650)

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş., 01 Şubat 2023 tarihinde 33,46 TL - 34,22 TL fiyat aralığından (ortalama 33,83 TL) 18.934 adet pay geri aldı ve şirketin sahip olduğu MEDTR payları toplam 277.487 adet oldu. (Şirket sermayesine oranı %0,23318)

İndeks Bilgisayar Sistemleri, 01 Şubat 2023 tarihinde 60.000 adet pay geri aldı ve şirketin sahip olduğu INDES payları 1.039.925 adede ulaştı. (Şirket sermayesine oranı % 0,46)