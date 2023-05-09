2 yıllık tahvil ihalesinde bileşik faiz yüzde 15,53

İSTANBUL (EKONOMİ) - Hazine ve Maliye Bakanlığı dün iki ayrı borçlanma ihalesi gerçekleştirdi. Hazine ihalelerde toplam 1 milyar 190,1 milyon lira, ihaleler öncesi kamu ve piyasa yapıcılarına yapılan 5 milyar 225 milyon liralık net rekabetçi olmayan tekliflere satışla birlikte dünkü toplam satış 6 milyar 415,1 milyon liraya ulaştı.

Geçen hafta yüzde 7,15’e kadar gerileyen 2 yıllık gösterge tahvil faizi dün ihale öncesinde yüzde 10’un hemen altında tek haneli seviyelerde bulunuyordu. Bankacılık sektörü kaynakları regülasyonların sektörü 5 ve daha uzun vadeli tahvillere yönlendirdiğini 2 yıllık tahvile ise ilginin düşük olduğunu dile getirerek geçen haftaki seviyelerin ise Merkez Bankası’nın alımlarından kaynaklandığını savundu. Dünkü ihalede 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği ihalede ise net 179,9 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 288 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 187 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 96.118 TL, ortalama fiyat 96.197 TL, ortalama basit faiz yüzde 14,97, ortalama bileşik faiz yüzde 15,53 oldu. İhale öncesi kamuya 1 milyar 500 milyon TL, piyasa yapıcılarına 125 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise sadece 191 milyon TL oldu.

6 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalesinde ise net 1 milyar 10,2 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 2 milyar 5,8 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 1 milyar 173.8 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 85.038 TL, ortalama fiyat 86.065 TL, dönemsel faiz yüzde 6,86 oldu. Değişken faizli tahvil ihalesi öncesinde kamuya 3 milyar TL, piyasa yapıcılarına 600 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 1 milyar 51 milyon TL oldu.