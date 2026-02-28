2016’da 100 bin lira ile ev, araba, altın ve hisse alan 10 yılda ne kadar kazandı?

2016’da 100 bin TL ile bir evin peşinatı, sıfır kilometre bir otomobil ya da kayda değer oranda hisse alınabiliyordu. Bugün aynı tutarın ulaştığı değer ise seçilen varlığa göre dramatik biçimde değişiyor. Asıl soru şu: Bu 10 yılda hangi yatırım enflasyona karşı gerçek anlamda koruma sağladı, hangisi yalnızca nominal olarak büyüdü? Tabi bu durum yatırım tavsiyesi değildir.

Enflasyon 2016’dan 2026’ya (Ocak ayı verilerine göre) yüzde 1242 oranında arttı.

2016 yılında asgari ücret 1.300,99 TL olurken, 2026’da 28.075 TL oldu.

Araba

2016 yılında 100 bin TL ile 55.120 TL olan FIAT EGEA alan bir kişinin bugün aracının sahibinden’deki fiyatı sıfır fiyata yakın görünüyor. Böylelikle sıfır üzerinden bakıldığında, 10 yıl önce 100 bin TL’ye 2 araba alan kişinin bugün mal varlığının toplamı yaklaşık 2 milyon 400 bin TL olacaktı. Yaklaşık yüzde 2290 seviyesinde bir artış olurken, enflasyona karşı korunmuş görünüyor.

Alım gücündeyse 2016 yılında bir asgari ücretli EGEA’yı 42 ayda alabilirken, 2026’da 47 ayda alabiliyor.

Ev

Ev fiyatlarındaki yükseliş tartışmaların odağında yer alırken, 2016 yılında TCMB’nin konut birim fiyatlarına göre 2.303 TL olan bir evin metrekare fiyatı üzerinden 100 bin TL ile 43 metrekare bir ev alınabiliyordu. TCMB’nin 2025 dördüncü çeyrek verilerine göre, bu evin fiyatı 1.973.301 TL’ye çıkmış ve yüzde 1.873 oranında artış göstermiş.

Asgari ücreti biri ise 100 metrekare bir evi 2016’da 177 ayda alabilirken, 2026’da 162 ayda alabiliyor. Böylelikle görece asgari ücretin ev alım gücü artmış görünüyor.

Altın

Altın fiyatları 2025’te çılgın yükselirken, 2026’da da beklentiler aynı yönde olması doğrultusunda şekillenmiş görünüyor. 2016’da 100 bin TL ile 876 gram altın alınabiliyor ve altınların 10 yıl sonunda değeri 6.511648 TL’ye çıkıyor (28 Şubat kapanış fiyatıyla.) Altının portföy değerindeki artış da yüzde 6.412 seviyesinde oluyor.

Alım gücüne göre de 2016 yılında bir asgari ücretli 11 gram altın alabilirken, 2026 yılında 3 gram altın alabiliyor.

Aselsan

Borsa İstanbul’da hem piyasa değeri en yüksek olan hem de işlem hacimlerinde ve endeks etkisinde en yükseklerin içinde yer alan Aselsan hissesi ise 2016 yılında 100 bin TL ile 2,1 TL’den 47.619 adet alınırken, bugün bu portföyün değeri 15.333.333 TL (28 Şubat kapanış fiyatı üzerinden ve bölünmeler/temettüler hesaba katılmamıştır) oluyor. Yüzde 15.233 oranında artış gösteriyor.

2016’da asgari ücretle 620 lot alınabilirken, 2026’da asgari ücretle 87 lot alınabiliyor.