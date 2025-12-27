2025'in son, 2026'nın ilk verileri izlenecek: Piyasalarda tatil havası

Küresel piyasalarda, ABD'deki beklentileri aşan büyüme verilerine karşın Noel tatili sebebiyle yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gelecek hafta yılbaşı tatili nedeniyle veri akışı sakin olacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife adımlarının ortaya koyduğu endişelerle başlayan ve yılın ilk yarısında enflasyon-resesyon ikileminin belirginleştiği 2025 yılı, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik güvercin beklentilerin güç kazandığı bir görünümle tamamlanıyor.

Geçen hafta açıklanan makroekonomik verilere göre ABD ekonomisi, öncü verilere göre bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 ile öngörülerin üzerinde büyürken, söz konusu performans 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme oranı olarak kayıtlara geçti. Ülkede sanayi üretimi ekimde yüzde 0,1 azalmasının ardından kasımda yüzde 0,2 artış kaydetti.

Analistler, ABD'de hükümetin tarihin en uzun kapanmasını yaşamasının ardından bu süre zarfında ekonomik aktiviteye ilişkin verilerin tam anlamıyla ölçülemediğine yönelik değerlendirmelere dikkati çekerek, nihai büyüme rakamlarının ülke ekonomisine dair daha kapsamlı bir tablo sunacağını kaydetti.

ABD'nin öngörüleri aşan büyüme performansı sergilemesi, bir süredir yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin yüksek değerleme endişelerini yatıştırarak geçen hafta piyasalarda risk iştahını desteklerken, Noel tatili sebebiyle düşük işlem hacimleri dikkati çekti.

Gelecek hafta Fed'in toplantı tutanakları takip edilecek

ABD tarafında gelecek hafta yatırımcıları yılbaşı tatilinin etkisiyle sakin bir veri akışı beklerken, Fed'in son toplantısına yönelik toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, Fed toplantı tutanaklarında gelecek dönemde bankanın atacağı adımlara yönelik sinyaller aranacağını belirterek, yetkililerin enflasyonla mücadele sürecine yönelik son görüşlerinin beklentiler için önemli olacağını kaydetti.

Öte yandan Fed başkanlığı için aday belirleme süreci devam eden ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelecek yeni Fed Başkanı'na ilişkin, "Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak." ifadesini kullandı.

Söz konusu açıklamalar faiz indirimlerine yönelik beklentileri artırsa da gelecek dönemde Fed üzerindeki siyasi baskıların daha da artabileceğine yönelik soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Altın ve gümüşün ons fiyatı haftayı rekorla kapattı

Geçen hafta Fed'in gevşeme patikasına yönelik iyimserlikler ve merkez bankalarının altın talebinin etkisiyle değerli metaller tarafında yükseliş eğilimi dikkati çekti.

Altının onsu cuma günü 4 bin 549,9 dolara ulaşarak rekor kırdı. Haftalık bazda altının ons fiyatı yüzde 4,5 değer kazanarak 4 bin 533 dolardan kapandı.

Gümüşün onsu da yine rekor kırdığı bir haftayı geride bıraktı. Cuma günü en yüksek seviyesini 79,3 dolara taşıyan gümüşün ons fiyatı, haftayı yüzde 17,9 artışla 79,2 dolardan kapattı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise haftalık bazda 1 baz puan azalarak yüzde 4,14'te haftayı tamamladı.

Dolar endeksi haftalık yüzde 0,6 düşüşle 98,6 seviyesinde kapanırken, Brent petrolün varili ise geçen haftaya göre yüzde 0,5 yükselişle 60,4 dolarda seyretti.

New York borsası pozitif seyretti

New York borsasında geçen hafta pozitif bir seyir öne çıktı. Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,40, Nasdaq endeksi yüzde 1,22 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,20 yükseldi.

29 Aralık ile başlayacak haftada pazartesi bekleyen konut satışları, Dallas Fed imalat aktivite endeksi, salı Fed'in toplantı tutanakları, çarşamba haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

ABD'de borsalar yılbaşı tatili dolayısıyla perşembe günü ise kapalı olacak.

Avrupa’da Noel tatili hacimleri düşürdü

Avrupa tarafında ise Noel tatili sebebiyle borsalarda geçen hafta düşük işlem hacmi görülürken, borsalarda geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Bölge ekonomisine dair devam eden endişeler ve ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için geçen ay hazırladığı barış planına dair belirsizliklerin devam etmesi, bölgede risk algısının artmasına neden oldu.

Geçen hafta açıklanan büyüme verileri İngiltere ekonomisinin yavaşladığını ortaya koydu. İngiltere'de 3. çeyreğe ilişkin GSYH önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık yüzde 1,3 arttı. Ülkede GSYH 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2, yıllık da yüzde 1,4 artış kaydetmişti.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya'ya Ukrayna'yı istikrarsızlaştıran eylemleri nedeniyle uygulanan ekonomik tedbirlerin süresinin 31 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.

Avrupa borsaları Almanya hariç negatif seyretti

Bu gelişmelerle geçen hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,33 değer kaybederken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

Gelecek hafta cuma günü Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da aralık ayına ilişkin imalat sanayi PMI verileri takip edilecek. Yılbaşı tatili sebebiyle 31 Aralık Çarşamba günü İngiltere ve Fransa'da borsalar erken kapanacak, Almanya ve İtalya'da işlemler gerçekleşmeyecek. 1 Ocak Perşembe günü ise bölge genelinde tüm endeksler kapalı olacak.

Asya borsaları pozitif seyretti

Yapay zekâ ile teknoloji şirketlerine ilişkin endişelerin azalması, geçen hafta Asya borsalarına da pozitif yansıdı.

Japonya Merkez Bankasının (BoJ), politika faiz oranını 30 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 0,75'e çıkarmasının ardından Japonya piyasaları Asya tarafının odak noktası olmaya devam etti.

Bankanın faiz artırımlarına karşın piyasalarda parasal sıkılaşmanın yeterli olmadığına dair görüşler öne çıkarken, tahvil faizlerinde de rekor seviyeler test edildi. Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,099'la 1999 yılından bu yana en yüksek seviyeye, 2 yıllık tahvil faizi de yüzde 1,12'ye çıkarak 1996'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın yaptığı açıklamalar da yatırımcıların odağında yer aldı. Ueda, Japonya'nın BoJ'un hedeflediği ekonomik duruma gelecek yıllarda daha da yaklaşmasını umduğunu kaydederek, "Temel projeksiyonumuz ekonomi ve fiyatlardaki iyileşmeyle uyumlu olarak gerçekleştiği takdirde BoJ muhtemelen faizleri artırmaya devam edecek." dedi.

Asya’da hangi veriler izlenecek?

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre Japonya'daki enflasyon görünüme ilişkin çerçeve çizen Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta yüzde 2 ve çekirdek TÜFE de yüzde 2,3 ile tahminlerin altında yükseldi.

Diğer taraftan Çin Merkez Bankası (PBoC) 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te ve 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,50'te sabit tuttu.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Çin'de Şanghay bileşik endeksi 1,88, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,50, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,71 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,51 yükseldi.

Gelecek hafta çarşamba Çin'de imalat sanayi PMI verisi takip edilecek. Öte yandan çarşamba günü Hong Kong'da erken kapanış yapılırken, Japonya ve Güney Kore'de işlemler gerçekleşmeyecek. Perşembe yılbaşı tatili sebebiyle bölge genelinde piyasalar kapalı olacak. Cuma günü ise Japonya ve Çin'de devam eden tatil sebebiyle piyasalarda işlemler yapılmayacak.

Yurt içinde gelecek hafta iş gücü istatistikleri takip edilecek

Yurt içinde geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 0,42 düşüşle 11.294,37 puandan kapandı.

Dolar/TL, haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 42,9010'dan tamamladı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), geçen hafta 205 puana inerek Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar verdi.

Yurt içinde gelecek hafta salı işsizlik oranı ve ekonomik güven endeksi, çarşamba dış ticaret dengesi, cuma imalat sanayi PMI takip edilecek. Perşembe günü ise yılbaşı tatili sebebiyle piyasalar kapalı olacak.