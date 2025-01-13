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2025'te Türkiye’den ilk Eurotahvil ihracı İş Bankası'ndan: 500 milyon dolar

Türkiye İş Bankası, uluslararası piyasalarda 500 milyon dolar tutarında ve yüzde 9,125 kupon faiz oranıyla, Türkiye’den 2025 yılındaki ilk ilave ana sermaye nitelikli Eurotahvil ihracını gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
AA
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2025'te Türkiye’den ilk Eurotahvil ihracı İş Bankası'ndan: 500 milyon dolar
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Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 2025'te uluslararası piyasalarda Türkiye'den yapılan ilk ihraç olma özelliğini taşıyan 500 milyon dolar tutarındaki işlemin kupon faiz oranı yüzde 9,125 olarak belirlendi.

Bugüne kadar Türk bankaları tarafından ihraç edilen ilave ana sermaye nitelikli Eurotahviller arasındaki en düşük kupon faiz oranı ve en düşük prim ile sonuçlanan işleme 1,5 milyar dolara ulaşan talep geldi.

Geniş bir coğrafyaya yaygın çeşitli yatırımcı gruplarının yoğun ilgi gösterdiği işlemde, Eurotahvillerin yüzde 41'i İngiltere'ye, yüzde 28'i Orta Doğu ülkelerine, yüzde 21'i Avrupa'ya, yüzde 8'i ABD'ye ve yüzde 2'si Asya ülkelerine satıldı.

Yatırımcı kompozisyonunun yüzde 42 gibi büyük bir kısmı fon ve varlık yönetim şirketlerinden, yüzde 36'sı bankalar, yüzde 19'u hedge fonlar, yüzde 3'ü ise diğer yatırımcılardan oluştu.

"Bilançomuzu daha da güçlendirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yeni bir seneye başlarken uluslararası tahvil piyasalarında Türk ihraçları açısından açılışı gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

İlave ana sermaye niteliğindeki ilk borçlanma işlemi olma özelliği taşıyan bu ihraçla daha önceki ihraçlarının yanına yeni bir Eurotahvil türünü eklediklerini kaydeden Aran, "Böylece tarihi misyonumuz doğrultusunda, yüz yıldır destek olmak için canla başla çalıştığımız ülkemiz ekonomisine döviz cinsinden kaynak yaratırken, bilançomuzu daha da güçlendirdik. Ekonomimizin temel yapı taşı olan KOBİ'ler başta olmak üzere tüm işletmelerin, geleceğin sürdürülebilirlik ekseninde dönüşen ve dijitalleşen gereksinimlerine hazırlanmasının öneminin farkındayız. Temin ettiğimiz bu sermaye benzeri kaynağı kaldıraç olarak kullanarak ülke ekonomisinin hizmetine sunacağız." değerlendirmesini yaptı.

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