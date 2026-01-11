2026'da borsada hangi sektörler öne çıkabilir?

İnfo Yatırım 2026 Strateji Raporu’nu açıkladı. İnfo Yatırım Araştırma Birimi’nin hazırladığı rapora göre; 2026 yıl sonunda enflasyonun yüzde 22’ye gerilemesi, dolar kurunun 50,19 TL’ye ulaşması, TCMB Politika Faizinin ise yüzde 28,00 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. CDS’deki (Kredi Risk Primi) kalıcı normalleşme, politika setine duyulan güvenin ve makro istikrarın güçlenmesine işaret ediyor. Faiz indirim süreciyle eş zamanlı ilerleyen bu görünüm, hisse senedi piyasasında baskılanmış değerlemelerin daha rasyonel seviyelere doğru yeniden fiyatlanmasını destekliyor. Bu süreçte başta bankacılık olmak üzere perakende, ulaştırma ile iç talebe ve krediye duyarlı sektörlerin olumlu ayrışması bekleniyor. 2026 yılında yatırımcılar açısından bilanço kalitesi yüksek, borçluluğu sınırlı ve sürdürülebilir kârlılık sunan şirketlerin öne çıkacağı öngörülüyor.

İnfo Yatırım 2026 Strateji Raporu’nda detaylar şöyle:

İnfo Yatırım’ın Strateji Raporu’na göre, 2026 yılına girilirken Türkiye piyasalarına ilişkin ana makro hikâye; dezenflasyon sürecinin geçici baz etkilerinin ötesine geçerek beklentiler kanalı üzerinden daha kalıcı ve yapısal bir nitelik kazanması olarak öne çıkıyor. Para politikasında tesis edilen sıkılık ve politika çerçevesindeki tutarlılığın, yalnızca gerçekleşmelerde değil, enflasyon beklentilerinde de belirgin bir iyileşme yarattığına dikkat çekiliyor. Yabancı yatırımcı ilgisinin de bankacılık tarafında yoğunlaşması bekleniyor.

BIST endeks hedefi 15.800

Temel analiz varsayımlarının 2025 yılında makroekonomik ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle tam olarak gerçekleşmemesi, hedeflerin sağlıklı biçimde güncellenmesini zorlaştırırken, bu belirsizlik ortamında piyasa fiyatlamalarını daha hızlı yansıtan teknik analiz göstergeleri de değerlendirmeye alındı. İnfo Yatırım, temel ve teknik analizlerin birlikte kullanıldığı modelleme çalışması sonucunda, 2026 yılı için BIST endeks hedefini 15.800 seviyesinde öngörüyor. 2026 yıl sonunda enflasyonun yüzde 22’ye gerilemesi, dolar kurunun 50,19 TL, Euro kurunun ise 60,65 TL’ye ulaşması, TCMB Politika faizinin ise yüzde 28,00 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Türkiye CDS’teki gerileme ile yabancıların radarına giriyor

Küresel ölçekte gelişmiş ülke merkez bankalarının sıkı para politikası döngüsünün sonuna yaklaşması ve faiz indirimlerine yönelik beklentilerin güçlenmesi, 2026 yılında küresel likidite koşullarının gelişmekte olan ülkeler lehine evrilmesine zemin hazırlıyor. Bu ortamda, reel faiz avantajı sunan, büyüme potansiyeli yüksek ve değerleme iskontosu barındıran ülkelerin sermaye akımlarından daha olumlu etkilenmesi beklenirken, Türkiye bu grupta öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. CDS’teki gerileme ve makro politika çerçevesindeki iyileşmenin, Türkiye varlıklarını yabancı yatırımcılar açısından yeniden radar altına soktuğu belirtilirken; politika tutarlılığının korunması halinde yabancı payında kademeli ve kalıcı bir artışın, hisse senedi piyasasında likiditeyi ve fiyat keşfi mekanizmasını güçlendirmesi öngörülüyor. Bununla birlikte, piyasa fiyatlamalarının dönemsel düzeltmelerle birlikte orta vadede yönü yukarı olan dengeli bir patika izlemesi bekleniyor.

2026 yılı makroekonomik görünüm

İnfo Yatırım, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,7 oranında büyümesini bekliyor. 2025’in ilk dokuz ayında gerçekleşen büyümenin, tüketim ve yatırım harcamalarının desteğiyle beklentilerin üzerinde seyrettiği; tarım sektöründe kuraklık ve zirai don kaynaklı sert daralmaya rağmen tarım dışı ekonomik aktivitenin dirençli kaldığı belirtiliyor. Yılın son çeyreğinde iç ve dış talepteki zayıflamanın büyüme ivmesini sınırlaması beklenirken, sanayi ve hizmet üretiminde gözlenen yavaşlamaya karşın inşaat sektörü ve yatırım harcamalarının destekleyici konumunu koruduğu ifade ediliyor. Küresel finansal koşullardaki gevşeme ve ithalattaki gerilemenin net ihracat katkısını artırmasıyla birlikte, ihracatın 2026 yılında büyümeye yeniden pozitif katkı sağlayarak dengelenme sürecini desteklemesi öngörülüyor.