2026’da en çok kazandırması beklenen yatırım aracı belli oldu!

170 fon yöneticisinin katıldığı Bank of America’nın (BofA) anketinde 2026’da en çok kazandıracak varlık olarak Japon Yeni öne çıktı.

Japonya’nın para birimini, altın ve dolar takip etti. İngiliz Sterlini, getiri beklentisinde yüzde 3 oranında tercih edilerek listede en alt sırada yer aldı.

2026 için ankette lider olan yen, 2025 yılında dolar karşısında yalnızca yüzde 1 değer kazandı. Bu performansla G10 ülkeleri para birimleri arasında yen en zayıf performansı sergiledi.

Altın ve dolar beklentisi ne oldu?

Altın, jeopolitik gerilimler, ticaret riskleri ve merkez bankalarının alımları sayesinde 2025’te rekor seviyelere ulaştı.

Bloomberg Dolar Endeksi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikalarındaki belirsizlikler nedeniyle yüzde 7 düşerek 2017’den bu yana en zayıf yıllık performansını kaydetti.