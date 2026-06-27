2026’nın ilk yarısında para teknolojiye aktı: Altın ve kripto kaybettirdi

2026’nın ilk yarısını sonlandırmaya hazırlanırken, küresel piyasalardaki tablo netleşiyor. Yapay zekânın fiziksel altyapısının kurulmasıyla bu alandaki yatırım enstrümanları adeta uçuşa geçti. Savaşın hâkim olduğu yılın ilk yarısında, belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların geleneksel olarak yöneldiği varlıklar ise beklenen performansı gösteremedi.

Euronews’in aktardığına göre, Ortadoğu’daki savaş, siyasi çalkantılar ve petrol fiyatlarındaki sıçramanın arka planını oluşturduğu yatırım ortamında bazı bölgelerde borsalar rekor seviyelere tırmandı.

Yapay zeka “yıldız” yatırımları belirledi

AJ Bell Piyasalardan Sorumlu Yöneticisi Dan Coatsworth’e göre, yapay zekâ harcamalarındaki patlamadan doğrudan faydalanan şirketler, yılın ilk yarısının yıldız yatırımları olurken, Bitcoin "tam bir hayal kırıklığı" yaşattı, altının ise parıltısı söndü.

Coatsworth, tüm bunların yalnızca 6 aylık bir işlem dönemine sığdırılmış olağanüstü gelişmeler dizisi olduğuna dikkat çekiyor.

En çarpıcı kazançlar ise teknoloji dünyasının vitrininde olmayan, bellek çipi üreten şirketlerden geldi.

Arz-talep işledi

Yapay zekâ işlemlerine yönelik yükselen talep, sınırlı arzla çarpışınca fiyatlar fırladı, hisse senetleri de bunu izledi. SanDisk, altı ayda yüzde 850’yi aşan yükselişle ABD piyasasına öncülük ederken Western Digital, Micron Technology ve Seagate Technology’nin hisseleri de normalde birçok yıl gerektirecek bir hızla değerlerini üç kattan fazla artırdı.

Bu rallinin arkasındaki itici güç, en büyük teknoloji şirketleri veri merkezlerini büyütme yarışına girerken, yapay zekâ sistemlerini eğitmek ve çalıştırmak için gereken devasa miktarda yüksek hızlı bellek ve depolama kapasitesi oldu.

Yapay zekâ temalı alım satımdan güç alarak yükselen diğer ABD hisseleri arasında Intel, Dell, Advanced Micro Devices (AMD) ve Applied Materials da yer aldı; bu hisselerin tümü yılbaşından bu yana yüzde 150 ile 280 arasında değer kazandı.

Bu koşu, TSMC ve SK Hynix gibi Asyalı çip üreticilerinin büyük ağırlığa sahip olduğu gelişmekte olan piyasaları da yukarı taşıdı; Güney Kore’nin KOSPI endeksinin değerini ikiye katlamasına, Japonya’nın Nikkei 225’inin yaklaşık yüzde 40 yükselmesine ve MSCI Gelişen Piyasalar endeksinin de yaklaşık yüzde 27 artmasına katkıda bulundu.

Avrupa’da FTSE 100 yılın ilk yarısında yüzde 7 yükselirken, Fransa’nın CAC 40 endeksi yüzde 5, Almanya’nın DAX’ı ise yüzde 2 prim yaptı. Buna karşılık MSCI India endeksi yüzde 5 gerilerken Hong Kong’un Hang Seng endeksi yüzde 6 kayıp yazdı.

Dikkat çekici olan, bellek hisselerindeki rallinin son günlerde çözülmeye başlaması; aynı şirketlerden birçoğu sert bir teknoloji satışı dalgasına yakalandı.

Gözden düşen favoriler

Öte yandan, dünün kazananları için tablo son derece sertti. Önceki yapay zekâ gözdesi hisselerden Meta ve Microsoft ise geri planda kaldı; toplam getiri bazında sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 24 değer kaybetti. Bunun nedeni, yoğun yapay zekâ harcamalarının bu teknoloji devlerini daha fazla sermaye ihtiyacı olan şirketlere dönüştürmesi ve yatırımcıların bu hisselere artık prim ödememesi.

Microsoft şu anda son on yılın en ucuz değerlemesinden işlem görüyor; bu da hem onu hem de Meta’yı McDonald’s’tan daha mütevazı bir piyasa değerine getiriyor. “Muhteşem 7” çılgınlığının zirvesinde bunu pek az kişi öngörürdü.

Altın ve Bitcoin

Başka alanlarda ise liderlik etmesi beklenen varlıklar hayal kırıklığı yarattı.

Altın, yatırımcılara oldukça oynak bir seyir yaşattı. 29 Ocak’ta ons başına 5.594,82 dolarla rekor seviyeye tırmandıktan sonra, normalde yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirmesi beklenen jeopolitik çalkantıya rağmen zirvesinden yaklaşık yüzde 28 geriledi. Bunun yerine, getirisi olmayan külçe altının cazibesi, faiz sağlayan daha yüksek tahvil getirileri ve nakit faiz oranları karşısında zayıfladı.

Bitcoin’in performansı daha da zayıftı; kriptoya yönelik iştahın sönmesi ve paranın bunun yerine teknoloji hisselerine yönelmesiyle yılbaşından bu yana yüzde 28 değer kaybetti.

İngiltere’de dikkat çeken gelişmeler

Birleşik Krallık’ta ise yükün önemli bir bölümünü şirket satın almaları taşıdı.

FTSE 100’de yer alan Glencore, Schroders ve Segro’nun da aralarında bulunduğu altı şirket yılın ilk yarısında teklif ilgisi gördü; bu da üç yıllık yeniden değerleme sürecine rağmen alıcıların Britanya’nın önde gelen büyük şirketlerinde hâlâ fırsat gördüğüne işaret ediyor.

Persimmon gibi konut geliştiricileri durgun emlak piyasasıyla boğuşurken, Experian ve RELX gibi teknolojiyle iç içe sektörlerde faaliyet gösteren şirketler de yapay zekânın yaratacağı muhtemel sarsıntılara ilişkin endişelerden olumsuz etkilendi.

Savunma şirketleri

Belirgin biçimde soğuyan alanlardan biri ise savunma sektöründeki işlemler oldu.

Fırtına gibi geçen 2025’in ardından BAE Systems, Almanya merkezli Rheinmetall ve ABD’li Palantir gibi hisseler geri çekildi; zira artan savunma bütçelerine ilişkin olumlu haberlerin fiyatlara tamamen yansıtıldığı düşünülürken, yatırımcılar başka alanlara yöneldi.