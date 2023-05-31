20,69'a kadar yükseldi

Dün sabah satlerinde 20,42'ye kadar yükselerek tarihi rekorla güne başlayan Dolar/TL, gün içinde yatay bir seyir izledi. ABD'de piyasaların kapanmasının ardından yeniden yükselişe geçen Dolar/TL, 20, 69'a kadar çıkarak yeni rekorunu kırdı. Dolar/TL ardından 20,64 seviyelerine çekildi. Gece 01.22 itibariyle Dolar/TL'deki artış, yüzde 0.9 seviyesinde gerçekleşti.

Dolar/TL'deki artışın ardından ekonomi çevreleri, kurun yeni rekor seviyeleri test edebileceğini ifade etti.

Öte yandan, güne 22,02 seviyesinden başlayan Euro/TL ise yüzde 1,3 artışla 22,35'e kadar yükseldikten sonra bir miktar gevşeyerek 22,28'e düştü.