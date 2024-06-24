3 ay vadeli bakır yatay seyrini sürdürüyor

LME'deki gösterge bakır, 9.680 seviyesinde yatay seyir izliyor. Bakır, Çin ve diğer ülkelerdeki talep zayıflığı işaretleriyle 20 Mayıs'ta 11.100 doların üzerine çıkarak rekor kırmasından bu yana %13 düştü.

Bir metal tüccarı, "Fonlar yükselen dolar karşısında taban işlem görüyor," dedi ve bakır fiyatlarında anlamlı bir yükseliş için Çin'de tüketimin çok daha güçlü olacağına dair işaretler gerektiğini ekledi.

LME onaylı depolardaki bakır stokları Mayıs ortasından bu yana %60'tan fazla artışla 167.825 tona yükseldi ve Asya depolarına yapılan teslimatların çoğu Çin'den geldi.

Marex yayınladığı yatırımcı notunda, "İhracatın Çin ekonomisi için önemi göz önüne alındığında, ticaret engelleri ve gelecekte bu ihracata yönelik tehditler konusunda artan endişeler var" dedi.

Nikel, Kasım ayından bu yana iki kattan fazla artarak 90.906 tona ulaşan LME stokları nedeniyle Nisan başından bu yana en düşük seviyesine gerileyerek ton başına 17.100 dolara düştü.

Ancak Macquarie'den Jim Lennon, paslanmaz çelik üreticilerinden gelen güçlü talep gibi nedenlerle bu yıl 117.000 tonluk daha küçük bir stok fazlası bekliyor.

Nikel %0,3 artışla ton başına 17.280 dolar oldu.

Diğer metallerde alüminyum %0,4 düşüşle ton başına 2.503 dolar, çinko %0,4 artışla 2.855 dolar, kurşun %0,2 düşüşle 2.187 dolar ve kalay %0,4 artışla 32.815 dolar oldu.