3 yeni halka arza onay
SPK; Kaleseramik, Fuzul Gayrimenkul ve Atakey Patates'in halka arzlarını onayladı. Ayrıca halka açık olan 6 şirketin sermaye artırımına da izin çıktı.
SPK, üç halka arzı daha onayladı.
SPK Haftalık Bülteni'nde yer alan bilgilere göre; Kaleseramik'in 109,4 milyon liralık bedelli sermaye artırımı kapsamında 1 TL nominal değerli payları 25 liradan halka arz olacak.
Fuzul Gayrimenkul, 21.2 milyon liralık bedelli sermaye artırımı kapsamında 1 TL nominal değerli payları 39,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
Atakey Patates de 63.9 liralık bedelli sermaye artırımı kapsamında 1 TL nominal değerli payı 8,90 TL sabit fiyat üzerinden halka arz olacak.
SPK, ayrıca halka açık olan 6 şirketin sermaye artırımı başvurusunu onayladı