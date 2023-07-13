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3 yeni halka arza onay

SPK; Kaleseramik, Fuzul Gayrimenkul ve Atakey Patates'in halka arzlarını onayladı. Ayrıca halka açık olan 6 şirketin sermaye artırımına da izin çıktı.

Haber Merkezi
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SPK, üç halka arzı daha onayladı. 

SPK Haftalık Bülteni'nde yer alan bilgilere göre; Kaleseramik'in 109,4 milyon liralık bedelli sermaye artırımı kapsamında 1 TL nominal değerli payları 25 liradan halka arz olacak.

Fuzul Gayrimenkul, 21.2 milyon liralık bedelli sermaye artırımı kapsamında 1 TL nominal değerli payları 39,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Atakey Patates de 63.9 liralık bedelli sermaye artırımı kapsamında 1 TL nominal değerli payı 8,90 TL sabit fiyat üzerinden halka arz olacak.

 SPK, ayrıca halka açık olan 6 şirketin sermaye artırımı başvurusunu onayladı