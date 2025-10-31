32 yıl sonra bir ilk: Gelişmekte olan piyasalarda 10 ay üst üste ralli

Bloomberg’in haberine göre, gelişmekte olan piyasa hisse senetleri endeksi, yapay zekâ patlaması ve zayıflayan doların sermaye girişlerini artırmasıyla ekimde art arda 10. ayını kazançla kapatmaya hazırlanıyor.

MSCI Gelişmekte olan Piyasalar Endeksi bu sabah yüzde 0,2 gerilese de ay başından bu yana yüzde 4,8 yşükseldi. Endeks, ocak ayından, ekim ayına kadar her ay yükselerek 1993’ten bu yana görülmemiş bir performans sergiledi.

Asya’daki yarı iletken, donanım ve veri merkezi tedarik zinciri hisseleri küresel yapay zekâ talebiyle hızla yükselirken, Gelişmekte olan piyasa hisseleri bu yıl yatırımcılara toplam 6 trilyon dolar ek değer kazandırdı. Donald Trump’ın ticaret politikaları ve zayıf dolar, yatırımcıları ABD dışı varlıklara yönlendirdi. Çin’de ise hedefli teşvikler kazanç tahminlerini ve fon girişlerini destekledi.

AllianceBernstein’dan Sammy Suzuki, "Zayıflayan dolar en büyük itici güç oldu. Gelişmekte olan piyasa hisseleri artık sadece bankacılık, emtia ve telekomla sınırlı değil; teknoloji, tüketim ve sağlık sektörleri çok daha büyük paya sahip" dedi.

Endeksin yılbaşından bu yana getirisi yüzde 31’e ulaşarak 2017’den bu yana en güçlü yıllık artışı kaydetti. Kazancın yaklaşık yarısı yapay zekâ bağlantılı hisselerden geldi. Gelişmekte olan piyasa hisseleri, sekiz yıl sonra ilk kez ABD piyasalarını geride bıraktı.

MSCI endeksindeki şirketlerin kâr tahminleri Şubat 2022’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Endeks, ileriye dönük fiyat/kazanç oranlarına göre ABD hisselerine kıyasla yüzde 39 iskonto ile işlem görüyor.