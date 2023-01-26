40 milyar liralık borç yapılandırıldı

ŞEBNEM TURHAN

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre finansal yeniden yapılandırma anlaşması kapsamında geçen yıl büyük ve küçük ölçekli şirketlerin toplam 40 milyar 136 milyon liralık borcu yeniden yapılandırıldı. Geçen yılla birlikte 2019 Ekim’inden bu yana şirketlerin yapılandırılan borç miktarı ise 121 milyar 743 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde bankaların finansal yeniden yapılandırma anlaşması dışında yeniden yapılandırdığı ya da yeni bir itfa planına bağladığı kredilerin toplam tutarı ise 404.9 milyar lira oldu.

TBB verilerinden yapılan hesaplamaya göre yılın en yüksek borç yapılandırması nisan ayında gerçekleştirildi. Nisanda 14.5 milyar liralık borç finansal yeniden yapılandırma anlaşması kapsamında yapılandırılırken ikinci en yüksek miktar ise eylül ayındaki 5.6 milyar liralık yapılandırma oldu. Küçük ölçekli şirketler yılın çoğu ayında hiçbir yeniden yapılandırmaya imza atmazken büyük ölçekli ve özellikle 100 milyon lira ve üstü borçların yeniden yapılandırılmasında finansal yeniden yapılandırma anlaşması tercih edildi. Yılın son ayında 477 milyon liralık yeniden yapılandırma yapılırken sadece büyük ölçekli 7 şirketin borcu yapılandırılmış oldu.

. Verilere göre Ekim 2019-Aralık 2022 dönemi içinde çerçeve anlaşması uygulamaları kapsamında toplam 571 adet firma kapsama alındı bu firmalardan 480’i büyük ölçekli, 91’i küçük ölçekli uygulamalar kapsamında oldu. Kapsama alınan firmalardan 368 firma ile finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi bağıtlanırken bu firmaların 327’si büyük ölçekli, 41’i küçük ölçekli oldu. Ekim 2019-Aralık 2022 dönemi içinde, 121 milyar 275 milyon TL’si büyük ölçekli, 468 milyon TL’si küçük ölçekli uygulamalar kapsamında olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 121 milyar 743 milyon TL olarak hesaplandı.