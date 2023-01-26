5 hisseye tedbir kararı

Borsa İstanbul'da 5 hisseye tedbir getirildi. Dünkü düşüşle birlikte 8 şirket, pay geri alımı programları kapsamında geri alım gerçekleştirdi.

KAP'tan yapılan açıklamada, "Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında RODRG paylarında 26/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir" denildi.

Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: "SAMAT ve VKING payları, 26/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır.

İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecek.

TNZTP payları 26/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. KONTR) payında 26/01/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" tedbirleri uygulanacak. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/02/2023’tür."

8 şirket pay geri alımı yaptı

Pay geri alımı konusunda ise şirketlerden açıklamalar geldi.

Info Yatırım A.Ş. (INFO), 25.01.2023 tarihinde 9,95 - 10,20 TL fiyat aralığından 149.899 adet pay geri alımı gerçekleştirdi.

LDR Turizm A.Ş., 25.01.2023 tarihinde 99,42 TL - 102,00 TL fiyat aralığından (ortalama 100,346 TL) 15.000 adet pay geri aldı ve şirketin sahip olduğu LIDER payları 3.642.500 adede ulaştı. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 5,5189 oldu.

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş., 25.01.2023 tarihinde LKMNH payları ile ilgili olarak 26,34 - 26,64 TL fiyat aralığından ortalama 26,47 TL fiyattan 14.500 adet alım yaptı. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları, 25.01.2023 tarihi itibariyle %0,43'e ulaştı.

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş., 25.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 79,15 TL - 82,90 TL (ağırlıklı ortalama 80,64 TL) fiyat aralığından toplam 51.000 TL nominal değerli MPARK payları geri aldı. Bu işlemlerle birlikte, 25.01.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 8.475.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %4,0738'e ulaştı.

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., 25.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 40,22 TL - 41,50 TL (ağırlıklı ortalama 40,97 TL) fiyat aralığından toplam 750.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri aldı. Bu işlemlerle birlikte, 25.01.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 43.476.059 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,1308'e ulaştı.

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET), 25.01.2023 tarihinde en düşük 13,28 TL en yüksek 13,30 TL olmak üzere ortalama 13,29 TL fiyatla 150.000 adet pay alımı gerçekleştirdi. Alınan payların sermayeye oranı % 0,03947 oldu.

Toplam geri alınan pay adedi ise 12.437.323 adet olup sermayeye oranı %3,27298 olarak gerçekleşti.Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş., 25.01.2023 tarihinde 67,10 - 68,95 TL fiyat aralığından (Ortalama 68,0898) 1.473 adet pay geri aldı ve şirketin sahip olduğu ESEN payları 97.924 adede ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %0,1530)

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş., 25 Ocak 2023 tarihinde 37,66 TL - 38,00 TL fiyat aralığından (ortalama 37,78 TL) 9.000 adet pay geri aldı ve şirketin sahip olduğu MEDTR payları toplam 139.000 adet oldu. (Şirket sermayesine oranı %0,11681)