5 yıllık tahvilde bileşik faiz yüzde 9,5

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki ayrı borçlanma ihalesi gerçekleştirdi. Hazine, ihalelerde toplam 15 milyar 235.6 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 17 milyar 500 milyon TL net rekabetçi olmayan tekliflerle satışlarla birlikte toplam satış tutarı 32 milyar 735.6 milyon TL 'ye ulaştı. 5 yıl vadeli sabit faizli tahvilin ilk ihracında bileşik faiz ise yüzde 9,5 oldu.

Sabit kuponlu 5 yıl vadeli devlet tahvilinin ilk kez ihraç edildiği ihalede net 13 milyar 995.9 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 18 milyar 288 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 14 milyar 100 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 97.208 TL, ortalama fiyat 99.262 TL, ortalama basit faiz yüzde 9,29, ortalama bileşik faiz yüzde 9,5 oldu. Sabit kuponlu tahvil ihalesi öncesinde kamuya satış yapılmazken, piyasa yapıcılarına 17 milyar TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 28 milyar 877 milyon TL oldu.

7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalesinde net 1 milyar 239.7 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 2 milyar 607 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 1 milyar 300 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 94.564 TL, ortalama fiyat 95.363 TL, dönemsel faiz yüzde 10,6 oldu. Değişken faizli tahvil ihalesi öncesinde da kamuya satış olmadı, piyasa yapıcılarına 500 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 901 milyon TL oldu.