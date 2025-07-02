ABD 10 yıllık tahvillerinde aşağı yönlü eğilim arttı

Stratejist, geçen hafta 10 yıllık getirinin 55 haftalık üssel hareketli ortalama desteğinin altına indiğini ve haftalık hareketli ortalama yakınsama sapma göstergesinin negatif bölgeye geçtiğini belirtti.

Leang, "Haftalık Ichimoku bulutunun tabanının altında net bir kırılma, %3,860-%4,000 destek bölgesinin test edilmesiyle sonuçlanabilir. Ancak, 10 yıllık getirinin %3,780'e yakın daha önemli bir desteğe ulaşmasını beklemek için erken olabilir. 10 yıllık getiri %4,2451 seviyesinde çok az değişiklik gösterdi" dedi.