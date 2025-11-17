  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. ABD Başkanı Trump, 82 milyon dolarlık tahvil satın aldı
Takip Et

ABD Başkanı Trump, 82 milyon dolarlık tahvil satın aldı

ABD Başkanı Donald Trump kamuya açıklanan mali bildirimlere göre, Ağustos sonundan Ekim başına kadar en az 82 milyon dolarlık şirket ve yerel yönetim tahvili satın aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Başkanı Trump, 82 milyon dolarlık tahvil satın aldı
Takip Et

ABD Hükümet Etiği Ofisi tarafından yayımlanan belgelere göre Trump, 28 Ağustos–2 Ekim arasında 175’in üzerinde finansal alım gerçekleştirdi.

Bildirimlerde yer alan varlıkların büyük bölümünü belediyeler, eyaletler, ilçeler, okul bölgeleri ve kamu kurumlarıyla bağlantılı kuruluşların ihraç ettiği tahviller oluşturdu. Trump’ın yeni tahvil yatırımları, finansal serbestleşme gibi yönetim politikalarından yararlanan sektörler de dâhil olmak üzere çeşitli alanlara yayıldı.

Trump’ın tahvillerini aldığı şirketler arasında Broadcom ve Qualcomm gibi çip üreticileri; Meta Platforms gibi teknoloji şirketleri; Home Depot ve CVS Health gibi perakendeciler; Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi Wall Street bankaları yer aldı.

Trump ayrıca, hükümetin şirketten hisse aldığı dönemin ardından Intel tahvilleri de edindi.

Beyaz Saray, yorum talebine yanıt vermedi. Yönetim daha önce, Trump ve ailesinin portföyün yönetimine müdahil olmadığını ve yatırımların üçüncü taraf bir mali kurum tarafından yönetildiğini belirtmişti. Trump, siyasete girmeden önce servetini emlak sektöründe edinmiş ve şirketlerini çocuklarının yönettiği bir tröste devrettiğini söylemişti.

Buffett'ın şirketinden Google'a 4,9 milyar dolarlık yatırımBuffett'ın şirketinden Google'a 4,9 milyar dolarlık yatırımKüresel Ekonomi

 

Finans
Commerzbank: Sterline yönelik beklentiler olumsuzlaşıyor
Commerzbank: Sterline yönelik beklentiler olumsuzlaşıyor
ING'den Euro/dolar paritesi için yeni tahmin
ING'den Euro/dolar paritesi için yeni tahmin
Euro Bölgesi hisselerinde oynaklık 1 ayın zirvesinde
Euro Bölgesi hisselerinde oynaklık 1 ayın zirvesinde
BofA: Küresel yatırımcılar kasım ayında hisse ve emtia ağırlıklarını artırdı
BofA: Küresel yatırımcılar kasım ayında hisse ve emtia ağırlıklarını artırdı
Küresel piyasalar negatif seyrediyor
Küresel piyasalar negatif seyrediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (18 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (18 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)