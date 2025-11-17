ABD Başkanı Trump, 82 milyon dolarlık tahvil satın aldı

ABD Hükümet Etiği Ofisi tarafından yayımlanan belgelere göre Trump, 28 Ağustos–2 Ekim arasında 175’in üzerinde finansal alım gerçekleştirdi.

Bildirimlerde yer alan varlıkların büyük bölümünü belediyeler, eyaletler, ilçeler, okul bölgeleri ve kamu kurumlarıyla bağlantılı kuruluşların ihraç ettiği tahviller oluşturdu. Trump’ın yeni tahvil yatırımları, finansal serbestleşme gibi yönetim politikalarından yararlanan sektörler de dâhil olmak üzere çeşitli alanlara yayıldı.

Trump’ın tahvillerini aldığı şirketler arasında Broadcom ve Qualcomm gibi çip üreticileri; Meta Platforms gibi teknoloji şirketleri; Home Depot ve CVS Health gibi perakendeciler; Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi Wall Street bankaları yer aldı.

Trump ayrıca, hükümetin şirketten hisse aldığı dönemin ardından Intel tahvilleri de edindi.

Beyaz Saray, yorum talebine yanıt vermedi. Yönetim daha önce, Trump ve ailesinin portföyün yönetimine müdahil olmadığını ve yatırımların üçüncü taraf bir mali kurum tarafından yönetildiğini belirtmişti. Trump, siyasete girmeden önce servetini emlak sektöründe edinmiş ve şirketlerini çocuklarının yönettiği bir tröste devrettiğini söylemişti.