ABD borsasında yükseliş 2026’da da sürecek mi? İşte UBS'in tahmini

UBS, güçlü şirket karları, daha gevşek para politikası ve politika belirsizliklerinin azalmasının bu görünümü desteklediğini belirtti. Özellikle teknoloji sektöründe kârların sağlam kalmasıyla değerlemelerin makul seviyelerde olduğu vurgulandı.

UBS, S&P 500 endeksi şirket karlarının yüzde 10 artmasını bekliyor ve endeksin yaklaşık 7.700 seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor. Banka, ek faiz indirimleri, yeni Fed başkanı ve gümrük tarifelerine ilişkin netleşmenin piyasalar için ilave destek sağlayabileceğini ifade etti.

UBS, ABD hisselerine yönelik "cazip" notunu koruyarak yatırımcılara büyümenin devamı için pozisyonlarını sürdürme tavsiyesinde bulundu.