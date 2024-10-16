ABD devi Türk bankalarında alım fırsatı bekliyor

Morgan Stanley ekonomistleri Hande Küçük ve Nida Iqbal tarafından hazırlanan yatırımcı notunda, “Türk bankaları için marjlarda dönüm noktası hikayesi devam ediyor ancak bu durum daha da ileriye itildi, bu yüzden daha cazip bir giriş noktası bekliyoruz” denildi.

Alım için fırsat oluşmasını beklediklerini ileten ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu düşürmeye odaklanmasıyla 3. çeyrekte ekonomide sıkılaşmanın artması için makroihtiyati tedbirlerin artmasını beklediklerini ve bankacılık üzerinde de rezervlerde daha yüksek gereksinimin marj görünümünde etkili olduğunu belirtti.

Reel faiz öne çıkıyor

TCMB’de 2025’te faiz indirimi bekleyen ekonomistler, ocak ayından itibaren art arda 250 baz puanlık adımlar öngörürken, politika faizinin Haziran 2025’e dek yüzde 35 seviyesine çekilmesini bekliyor. Sonrasında da gevşeme döngüsünün süreceği ancak adımların yavaşlayacağını belirtirken, enflasyonun seyrine bağlı reel faiz oranlarında da yaklaşık yüzde 3’lük bir seviye öngörüyorlar.

Reel faiz oranı enflasyondaki düşüşle Eylül 2024’te yüzde 49,38’e inmesiyle yüzde 50 olan politika faiziyle pozitif seyre geçmişti.

Dolar/TL’de yukarı yönlü risk bulunuyor

Ekonomistler, Türk bankalarında 2025-2026 net gelir tahminlerini yaklaşık yüzde 19 seviyesinde geri çekmişlerdi.

TL’de de 2024 yıl sonunda dolar karşısında 36 seviyesinde olan bir önceki tahminin güçlenme riskine dikkat çekilirken, 2025 yıl sonu dolar/TL beklentisi de 45 olarak açıklandı.